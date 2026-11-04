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Arda Güler'in hakem ile konuşma videosu viral oldu!

Real Madrid'in Racing karşılaşmasında Arda Güler'in hakeme yaptığı itiraz kameralara yansırken, ikili arasında yaşanan diyalog sosyal medyada ilgi gördü.

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calendar 04 Kasım 2026 10:35
Arda Güler'in hakem ile konuşma videosu viral oldu!
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Racing maçında bir pozisyonun ardından hakeme yaptığı itiraz, hakem kamerasına yansıdı. Sahada yaşanan pozisyon sonrası sarı kart bekleyen Arda Güler, hakem Jose Luis Munuera Montero'ya tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcunun itirazı sırasında hakemin verdiği sakinleştirici yanıt ise sempati topladı. Görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

ARDA GÜLER İLE HAKEM ARASINDAKİ DİYALOG

Arda Güler'in sarı kart beklediği pozisyonun ardından hakemle arasında şu diyalog yaşandı:

Arda Güler: "Hocam, sarı kart, sarı kart mı?"

Hakem: "Sakin ol Arda. Haydi Arda, haydi."



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