Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu'na destek!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından sarı-lacivertli kulübün efsane isimlerinden Alex de Souza'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin resmi hesabından Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirildiğinin duyurulduğu paylaşımın altına yorum yapan Brezilyalı futbol adamı, eski takım arkadaşına başarı dileklerini iletti.
ALEX'TEN EMRE'YE DESTEK
Fenerbahçe formasıyla taraftarın sevgisini kazanan Alex de Souza, Emre Belözoğlu'nun paylaşımına, "Başarılar Emre!!!" yorumunu yaptı. Brezilyalı efsane, mesajına sarı ve mavi kalp emojileri de ekledi.
ALEX'TEN EMRE'YE DESTEK
Fenerbahçe formasıyla taraftarın sevgisini kazanan Alex de Souza, Emre Belözoğlu'nun paylaşımına, "Başarılar Emre!!!" yorumunu yaptı. Brezilyalı efsane, mesajına sarı ve mavi kalp emojileri de ekledi.
Alex De Souza: "Başarılar Emre 💛💙" https://t.co/oSDCSP5R4M
— Sporx (@sporx) November 4, 2026
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