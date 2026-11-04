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Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu'na destek!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertli kulübün teknik direktörlük görevine getirdiği Emre Belözoğlu'nun paylaşımına yorum yaptı.

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calendar 04 Kasım 2026 12:13
Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu'na destek!
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından sarı-lacivertli kulübün efsane isimlerinden Alex de Souza'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin resmi hesabından Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirildiğinin duyurulduğu paylaşımın altına yorum yapan Brezilyalı futbol adamı, eski takım arkadaşına başarı dileklerini iletti.

ALEX'TEN EMRE'YE DESTEK

Fenerbahçe formasıyla taraftarın sevgisini kazanan Alex de Souza, Emre Belözoğlu'nun paylaşımına, "Başarılar Emre!!!" yorumunu yaptı. Brezilyalı efsane, mesajına sarı ve mavi kalp emojileri de ekledi.



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