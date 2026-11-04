Sebastian Hoeness: 'Galatasaray maçı acı bir son oldu'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a sahasında 2-0 mağlup olan Stuttgart'ta teknik direktör Sebastian Hoeness, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BİZİM AÇIMIZDAN ACI BİR SON OLDU"
Mücadeleyi değerlendiren Alman teknik adam, "İyi oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Olağanüstü atmosfere rağmen oyunumuzu sergileyebildik. Birkaç ümit vadeden fırsat yakaladık. Galatasaray ne yazık ki 2 gol attı. Bizim açımızdan acı bir son oldu. Böyle olmasını istemezdik." ifadelerini kullandı.
İkinci yarıda gol bulmak için baskı kurduklarını ancak sonuca ulaşamadıklarını belirten Hoeness, "Rakibin bu kadar erken öne geçmesi bizim açımızdan iyi olmadı. Ofansif olarak tehlikeli durumlarla karşı karşıya kaldık. Bizim açımızdan da ofansif durum vardı ama sonuca yansımadı. İkinci yarıda momentumu değiştirmek için birçok fırsat yakaladık ama golü bulamadık. Baskı yaptık ama gol atmadığınız sürece işe yaramıyor. Takımımı yine de tebrik ediyorum. Herkes iyi performans sergilediğimizi ve elimizden geleni yaptığımızı gördü. Atmosfere rağmen rakibe çok iyi karşılık verdik. Bu sonuçtan memnun değiliz. Biraz karmaşık duygular yaşıyorum." diye konuştu.
"GALATASARAY'IN BİREYSEL KALİTESİNİ GÖRMEMİZ GEREKİYOR"
Galatasaray'ın erken bulduğu gollerin maçın gidişatını etkilediğini belirten Hoeness, sarı-kırmızılı ekibin bireysel kalitesine de dikkat çekti.
Alman teknik adam, "Bir iki kez çok tehlikeli geldiler ve ne yazık ki hemen ardından 1-0 öne geçtiler. Devre arasına girmeden hemen önce de skor 2-0 oldu. Bu durum maçı bizim için çok zorlaştırdı. Ancak Galatasaray'ın sahaya koyduğu bireysel kaliteyi de görmemiz gerekiyor. Maçtan önce de onların her hücumunu savunamayacağımızı ve bazı pozisyonlar vereceğimizi biliyorduk." dedi.
"CESUR OYNAMAMIZ BİR SORUN DEĞİLDİ"
Ürettikleri gol fırsatlarına rağmen skor alamadıklarını vurgulayan Hoeness, cesur oyun tercihlerinin arkasında durdu.
Hoeness, "Elimizdeki veriler ve istatistikler, Galatasaray'dan çok daha fazla gol fırsatı ürettiğimizi gösteriyor. Ancak sonuçta tabelada 2-0 yazıyor. 'Fazla mı cesurdunuz?' sorusu tamamen sonuca odaklı bir yaklaşım. Bence böyle maçlarda cesur oynamak gerekiyor. Nitekim bu cesaret, maçın ilerleyen bölümlerinde geri dönmek adına bize birçok fırsat sundu. Bu yüzden bugün cesur oynamamız bir sorun değildi." ifadelerini kullandı.
"BİR GOL ATSAK ÖVGÜLER ALACAKTIK"
Karşılaşmada cesur bir oyun ortaya koyduklarını belirten Alman teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bir gol atsaydık övgüler alacaktık. Artık önümüzde bakmamız gerek. Sahaya tabii ki cesur çıkmak gerekiyor. O cesaret bize ilerleyen bölümde toparlanma fırsatı verdi."
Mücadeleyi değerlendiren Alman teknik adam, "İyi oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Olağanüstü atmosfere rağmen oyunumuzu sergileyebildik. Birkaç ümit vadeden fırsat yakaladık. Galatasaray ne yazık ki 2 gol attı. Bizim açımızdan acı bir son oldu. Böyle olmasını istemezdik." ifadelerini kullandı.
"BASKI YAPTIK AMA GOL ATAMADIK"
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İkinci yarıda gol bulmak için baskı kurduklarını ancak sonuca ulaşamadıklarını belirten Hoeness, "Rakibin bu kadar erken öne geçmesi bizim açımızdan iyi olmadı. Ofansif olarak tehlikeli durumlarla karşı karşıya kaldık. Bizim açımızdan da ofansif durum vardı ama sonuca yansımadı. İkinci yarıda momentumu değiştirmek için birçok fırsat yakaladık ama golü bulamadık. Baskı yaptık ama gol atmadığınız sürece işe yaramıyor. Takımımı yine de tebrik ediyorum. Herkes iyi performans sergilediğimizi ve elimizden geleni yaptığımızı gördü. Atmosfere rağmen rakibe çok iyi karşılık verdik. Bu sonuçtan memnun değiliz. Biraz karmaşık duygular yaşıyorum." diye konuştu.
"GALATASARAY'IN BİREYSEL KALİTESİNİ GÖRMEMİZ GEREKİYOR"
Galatasaray'ın erken bulduğu gollerin maçın gidişatını etkilediğini belirten Hoeness, sarı-kırmızılı ekibin bireysel kalitesine de dikkat çekti.
Alman teknik adam, "Bir iki kez çok tehlikeli geldiler ve ne yazık ki hemen ardından 1-0 öne geçtiler. Devre arasına girmeden hemen önce de skor 2-0 oldu. Bu durum maçı bizim için çok zorlaştırdı. Ancak Galatasaray'ın sahaya koyduğu bireysel kaliteyi de görmemiz gerekiyor. Maçtan önce de onların her hücumunu savunamayacağımızı ve bazı pozisyonlar vereceğimizi biliyorduk." dedi.
"CESUR OYNAMAMIZ BİR SORUN DEĞİLDİ"
Ürettikleri gol fırsatlarına rağmen skor alamadıklarını vurgulayan Hoeness, cesur oyun tercihlerinin arkasında durdu.
Hoeness, "Elimizdeki veriler ve istatistikler, Galatasaray'dan çok daha fazla gol fırsatı ürettiğimizi gösteriyor. Ancak sonuçta tabelada 2-0 yazıyor. 'Fazla mı cesurdunuz?' sorusu tamamen sonuca odaklı bir yaklaşım. Bence böyle maçlarda cesur oynamak gerekiyor. Nitekim bu cesaret, maçın ilerleyen bölümlerinde geri dönmek adına bize birçok fırsat sundu. Bu yüzden bugün cesur oynamamız bir sorun değildi." ifadelerini kullandı.
"BİR GOL ATSAK ÖVGÜLER ALACAKTIK"
Karşılaşmada cesur bir oyun ortaya koyduklarını belirten Alman teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bir gol atsaydık övgüler alacaktık. Artık önümüzde bakmamız gerek. Sahaya tabii ki cesur çıkmak gerekiyor. O cesaret bize ilerleyen bölümde toparlanma fırsatı verdi."