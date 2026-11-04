Eksik Bayern Münih, Atletico Madrid'i devirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Atletico Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Alman temsilcisi 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÖNEMLİ EKSİKLERE RAĞMEN KAZANDI
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Lennart Karl ve 74. dakikada Konrad Laimer kaydetti.
Alman devi Bayern Münih, Atletico Madrid deplasmanına önemli eksiklerle çıktı.
Alman ekibinde Jamal Musiala, Luis Diaz, Serge Gnabry ve Ismael Saibari sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Ayrıca teknik direktör Vincent Kompany de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle takımının başında yer alamadı.
Tüm bu eksiklere rağmen Bayern Münih, İspanya deplasmanından üç puanla dönmeyi başardı.
BAYERN MÜNİH 8 PUANA YÜKSELDİ
Bu galibiyetle Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 8'e yükseltti ve 8. sıraya yerleşti.
Sahasında mağlup olan Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı ve 22. sırada yer aldı.
GELECEK MAÇLAR
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Lille'e konuk olacak. Atletico Madrid ise gelecek hafta Viking'i sahasında ağırlayacak.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Lennart Karl ve 74. dakikada Konrad Laimer kaydetti.
Alman devi Bayern Münih, Atletico Madrid deplasmanına önemli eksiklerle çıktı.
Alman ekibinde Jamal Musiala, Luis Diaz, Serge Gnabry ve Ismael Saibari sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Ayrıca teknik direktör Vincent Kompany de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle takımının başında yer alamadı.
Tüm bu eksiklere rağmen Bayern Münih, İspanya deplasmanından üç puanla dönmeyi başardı.
BAYERN MÜNİH 8 PUANA YÜKSELDİ
Bu galibiyetle Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 8'e yükseltti ve 8. sıraya yerleşti.
Sahasında mağlup olan Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı ve 22. sırada yer aldı.
GELECEK MAÇLAR
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Lille'e konuk olacak. Atletico Madrid ise gelecek hafta Viking'i sahasında ağırlayacak.