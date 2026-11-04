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Eksik Bayern Münih, Atletico Madrid'i devirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih, önemli eksiklerle çıktığı Atletico Madrid deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Alman devine galibiyeti getiren golleri Lennart Karl ve Konrad Laimer kaydetti.

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calendar 04 Kasım 2026 00:57 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 02:02
Fotoğraf: Imago
Eksik Bayern Münih, Atletico Madrid'i devirdi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Atletico Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Alman temsilcisi 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ÖNEMLİ EKSİKLERE RAĞMEN KAZANDI

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Lennart Karl ve 74. dakikada Konrad Laimer kaydetti.

Alman devi Bayern Münih, Atletico Madrid deplasmanına önemli eksiklerle çıktı.

Alman ekibinde Jamal Musiala, Luis Diaz, Serge Gnabry ve Ismael Saibari sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Ayrıca teknik direktör Vincent Kompany de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle takımının başında yer alamadı.

Tüm bu eksiklere rağmen Bayern Münih, İspanya deplasmanından üç puanla dönmeyi başardı.

BAYERN MÜNİH 8 PUANA YÜKSELDİ

Bu galibiyetle Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 8'e yükseltti ve 8. sıraya yerleşti.

Sahasında mağlup olan Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı ve 22. sırada yer aldı.

GELECEK MAÇLAR

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Lille'e konuk olacak. Atletico Madrid ise gelecek hafta Viking'i sahasında ağırlayacak.



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