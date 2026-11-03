Dün
BİTTİ
Galatasaray
2
VfB Stuttgart
0
Dün
BİTTİ
Shakhtar
0
Sporting CP
1
CANLI
90'
Barcelona
3
Aston Villa
0
CANLI
90'
Atletico Madrid
0
Bayern Munih
2
CANLI
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M. United
3
Roma
2
CANLI
90'
Feyenoord
0
Inter
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Dün
BİTTİ
Bodo/Glimt
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Uğurcan Çakır: "Bu gruptan çıkmak istiyoruz"

Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Uğurcan Çakır, takımın performansından memnun olduğunu belirterek Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 23:30 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 23:37
Fotoğraf: X.com
Uğurcan Çakır: 'Bu gruptan çıkmak istiyoruz'
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "OKAN HOCA BİZİ ÇOK İYİ HAZIRLADI"

İlk yarıda iyi bir performans sergilediklerini belirten Uğurcan Çakır, teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı plana sahada uymaya çalıştıklarını söyledi.

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Milli kaleci, "Gerçekten ilk yarı çok iyiydik. Batrakov'un müthiş golleri... İstediğimiz gibi başladık. Hocamız ne çalıştırdıysa, sahada uygulamaya çalıştık.

Önde bastıklarını biliyorduk, benim toplarımla arkaya sarkmak istiyorduk. Okan Hoca, bizi çok iyi hazırladı." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ HARİKAYDI"

Takım arkadaşlarının ortaya koyduğu mücadeleye ve taraftar desteğine dikkat çeken Uğurcan, "Takım arkadaşlarım karakter koydu. Taraftarımız harikaydı. İç sahada taraftar ile bir kişi fazla oynuyoruz.

Bireysel performans değil, kazanmak önemli." dedi.

SPORTING MAÇINDAKİ HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce oynadıkları karşılaşmaları da değerlendiren Uğurcan Çakır, Sporting deplasmanındaki mağlubiyete ilişkin hakem kararlarını eleştirdi.

Milli kaleci, "Sporting deplasmanında ise Aleksey'in kırmızı kart pozisyonunun ardından bence haksız bir penaltı ve kötü bir hakem yönetimiyle mağlup olduk. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden ve dünyanın en iyi takımlarından biri. Buna karşı da özellikle ilk yarıda çok iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇA DAHA ÖZ GÜVENLİ ÇIKTIK"

Lille deplasmanı ve Fenerbahçe derbisinde alınan galibiyetlerin takıma öz güven kazandırdığını belirten Uğurcan, Okan Buruk'un rakibin baskısına yönelik hazırlığına da değindi.

Uğurcan Çakır, "Lille deplasmanı ve Fenerbahçe derbisindeki galibiyetin ardından bu maça daha öz güvenli çıktık. Okan hoca bizi rakibin bire bir baskısına karşı çok iyi hazırladı. Ben de çalıştığımız gibi Barış'a, Victor'a ve Yunus'a uzun toplar atmaya çalıştım. Amacımız, rakibi koşturup birebir baskıda alanlar açmaktı. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

"BU GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerini de açıklayan Uğurcan Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"6 puan yaptık. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Geçen seneden daha fazla puan toplamak istiyoruz."

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