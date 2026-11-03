Barış Alper Yılmaz: 'En iyisini yapmaya çalışıyoruz'

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Mücadeleye değinen milli yıldız, "Mutluyuz. Arka arkaya 2. galibiyetimizi aldık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu turnuva başka bir turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene çok güzel deneyimler kazandık, bu sene de onun üstüne çıkmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Mücadeleye değinen milli yıldız, "Mutluyuz. Arka arkaya 2. galibiyetimizi aldık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu turnuva başka bir turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene çok güzel deneyimler kazandık, bu sene de onun üstüne çıkmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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