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Barış Alper Yılmaz: "En iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Stuttgart maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 23:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz: 'En iyisini yapmaya çalışıyoruz'
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Stuttgart maçı sonrası açıklamalar yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Mücadeleye değinen milli yıldız, "Mutluyuz. Arka arkaya 2. galibiyetimizi aldık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu turnuva başka bir turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene çok güzel deneyimler kazandık, bu sene de onun üstüne çıkmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



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