Barış Alper Yılmaz, Undav'la yaşadığı gerginliği anlattı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Stuttgart maçı sonrası açıklamalar yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Mücadeleye değinen milli yıldız, "Mutluyuz. Arka arkaya 2. galibiyetimizi aldık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu turnuva başka bir turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene çok güzel deneyimler kazandık, bu sene de onun üstüne çıkmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
"ÖZÜR DİLEDİ, SORUN YOK"
Stuttgart oyuncusu Deniz Undav ile yaşadığı gerginliği hakkında konuşan Barış Alper, "Saha içinde yaşanan saha içinde kalır. Her rakibe saygılıyız, biz Galatasaray futbolcusuyuz. Deniz Undav ile ufak bir gerilme yaşandı, sonra geldi özür diledi. Hiçbir sorun yok. Gayet iyiyiz." dedi.
Mücadeleye değinen milli yıldız, "Mutluyuz. Arka arkaya 2. galibiyetimizi aldık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu turnuva başka bir turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene çok güzel deneyimler kazandık, bu sene de onun üstüne çıkmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
"ÖZÜR DİLEDİ, SORUN YOK"
Stuttgart oyuncusu Deniz Undav ile yaşadığı gerginliği hakkında konuşan Barış Alper, "Saha içinde yaşanan saha içinde kalır. Her rakibe saygılıyız, biz Galatasaray futbolcusuyuz. Deniz Undav ile ufak bir gerilme yaşandı, sonra geldi özür diledi. Hiçbir sorun yok. Gayet iyiyiz." dedi.
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