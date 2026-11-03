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Thunder, Westbrook'un 0 numaralı formasını emekliye ayırıyor

Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook'un 0 numaralı formasını 7 Şubat'ta New York Knicks karşılaşmasında düzenlenecek törenle emekliye ayıracağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 13:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Thunder, Westbrook'un 0 numaralı formasını emekliye ayırıyor
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Oklahoma City Thunder, kulüp tarihine damga vuran Russell Westbrook'u onurlandırmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Westbrook'un 0 numaralı forması, 7 Şubat'ta son şampiyon New York Knicks'in ağırlanacağı karşılaşmada salonun tavanına asılacak.

Ağustos ayında basketbolu bırakan Westbrook, NBA kariyerinin ilk 11 sezonunu Thunder'da geçirdi.

Tecrübeli oyuncu, kulüp tarihinde toplam sayıda birinci, ribaundda üçüncü ve asistte ikinci sırada yer alıyor.

37 yaşındaki Westbrook, Oklahoma City formasıyla 2016-17 sezonunun MVP'si seçildi.

Thunder döneminde iki kez sayı kralı olan yıldız guard, sekiz kez de All-Star'a seçildi.

2008 NBA Draftı'nda dördüncü sıradan seçilen Westbrook; Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets ve Sacramento Kings formaları giydi.

NBA kariyerinde çıktığı 1.301 maçta 20,9 sayı, 6,9 ribaund ve 8 asist ortalamaları yakaladı.

Westbrook, 209 triple-double ile NBA tarihinin bu alandaki rekorunu elinde bulunduruyor.



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