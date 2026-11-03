Golden State Warriors forveti Draymond Green, Phoenix Suns karşılaşmasında Khaman Maluach'ı yere savurduğu ve ardından Dillon Brooks ile gerginlik yaşadığı bölümde iki teknik faul alarak ihraç edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Green, Suns pivotu Khaman Maluach'ı yere savurduğu pozisyonun ardından Dillon Brooks ile de itişti.
Yaşananlar sırasında iki teknik faulle cezalandırılan tecrübeli oyuncu, bu sezon ilk kez oyundan ihraç edildi.
Green'in hareketinin, Maluach'ın pota altında pozisyon almaya çalışırken kendisini yere düşürmesine karşılık geldiği görüldü.
Geçtiğimiz sezon da birden fazla maçta oyundan atılan 36 yaşındaki oyuncu, ihraç edilmeden önce 17 dakikada 4 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma kaydetti.
Warriors, Green'in yokluğuna rağmen karşılaşmayı kazanarak üst üste beşinci galibiyetini aldı.
Kariyerinde dört kez All-Star seçilen Green, mücadele öncesinde bu sezon 3 sayı, 5,2 ribaund ve 7,2 asist ortalamalarıyla oynuyordu.
Yaşananlar sırasında iki teknik faulle cezalandırılan tecrübeli oyuncu, bu sezon ilk kez oyundan ihraç edildi.
Green'in hareketinin, Maluach'ın pota altında pozisyon almaya çalışırken kendisini yere düşürmesine karşılık geldiği görüldü.
Geçtiğimiz sezon da birden fazla maçta oyundan atılan 36 yaşındaki oyuncu, ihraç edilmeden önce 17 dakikada 4 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma kaydetti.
Warriors, Green'in yokluğuna rağmen karşılaşmayı kazanarak üst üste beşinci galibiyetini aldı.
Kariyerinde dört kez All-Star seçilen Green, mücadele öncesinde bu sezon 3 sayı, 5,2 ribaund ve 7,2 asist ortalamalarıyla oynuyordu.
Draymond Green was ejected from the game after receiving two technical fouls on this sequence https://t.co/u8IIgeTAGY
— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 3, 2026
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