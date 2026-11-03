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EuroLeague'de ekim ayının MVP'si TJ Shorts!

EuroLeague'in ekim ayının en değerli oyuncusu, Valencia Basket forması giyen TJ Shorts seçildi. ABD'li basketbolcu, kariyerinde ikinci kez bu ödüle layık görüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 16:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
EuroLeague'de ekim ayının MVP'si TJ Shorts!
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EuroLeague'de ekim ayının en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre İspanya temsilcisi Valencia Basket'in ABD'li oyuncusu TJ Shorts, ekim ayının MVP'si seçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Valencia Basket formasıyla sezonun ilk 9 karşılaşmasında görev alan Shorts, 17,1 sayı, 5,7 asist ve 1,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

ABD'li basketbolcu, aynı dönemde 20,7 verimlilik puanı ortalamasına ulaşarak ekim ayının en değerli oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

KARİYERİNDE İKİNCİ KEZ MVP SEÇİLDİ!

TJ Shorts, daha önce Kasım 2024'te kazandığı ödülün ardından kariyerinde ikinci kez EuroLeague'de ayın MVP'si seçildi.



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