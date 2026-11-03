EuroLeague'de ekim ayının MVP'si TJ Shorts!

EuroLeague'de ekim ayının en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre İspanya temsilcisi Valencia Basket'in ABD'li oyuncusu TJ Shorts, ekim ayının MVP'si seçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Valencia Basket formasıyla sezonun ilk 9 karşılaşmasında görev alan Shorts, 17,1 sayı, 5,7 asist ve 1,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.
ABD'li basketbolcu, aynı dönemde 20,7 verimlilik puanı ortalamasına ulaşarak ekim ayının en değerli oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
KARİYERİNDE İKİNCİ KEZ MVP SEÇİLDİ!
TJ Shorts, daha önce Kasım 2024'te kazandığı ödülün ardından kariyerinde ikinci kez EuroLeague'de ayın MVP'si seçildi.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre İspanya temsilcisi Valencia Basket'in ABD'li oyuncusu TJ Shorts, ekim ayının MVP'si seçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Valencia Basket formasıyla sezonun ilk 9 karşılaşmasında görev alan Shorts, 17,1 sayı, 5,7 asist ve 1,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.
ABD'li basketbolcu, aynı dönemde 20,7 verimlilik puanı ortalamasına ulaşarak ekim ayının en değerli oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
KARİYERİNDE İKİNCİ KEZ MVP SEÇİLDİ!
TJ Shorts, daha önce Kasım 2024'te kazandığı ödülün ardından kariyerinde ikinci kez EuroLeague'de ayın MVP'si seçildi.
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