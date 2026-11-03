Galatasaray, 3 puanı elinden kaçırdı

UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray U19 ile Stuttgart U19 karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray U19 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray U19, 23. dakikada Berat Luş ile öne geçti. Alman ekibi, 49. dakikada Enis Redzepi ile eşitliği sağladı.
GALATASARAY PUANINI 2'YE YÜKSELTTİ
2 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Galatasaray, puanını 2'ye yükseltti. Stuttgart ise puanını 4 yaptı.
Galatasaray U19, gelecek hafta Aston Villa'yı konuk edecek. Stutgart ise Inter deplasmanına gidecek.
Arda Tagay, 73. dakikada sarı kırmızılıları yeniden öne geçiren golü attı. Stuttgart, 87. dakikada ceza sahası dışından Brayan Kenmoe'nin golüyle skoru eşitledi.
⚽️ Berat Luş'un VfB Stuttgart U19 karşısında frikikten attığı nefis gol. 🚀 📺 Canlı yayını izlemek için: https://t.co/M8OANszhbZ https://t.co/6l8h3SkjAO
— GS Futbol Akademisi (@GSfutbolakademi) November 3, 2026
GALATASARAY PUANINI 2'YE YÜKSELTTİ
2 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Galatasaray, puanını 2'ye yükseltti. Stuttgart ise puanını 4 yaptı.
Galatasaray U19, gelecek hafta Aston Villa'yı konuk edecek. Stutgart ise Inter deplasmanına gidecek.
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