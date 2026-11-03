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Galatasaray, 3 puanı elinden kaçırdı

Galatasaray U19, 2 kez öne geçtiği maçta Stuttgart ile 2-2 berabere kaldı.

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calendar 03 Kasım 2026 15:52 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 15:53
Galatasaray, 3 puanı elinden kaçırdı
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UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray U19 ile Stuttgart U19 karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray U19 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray U19, 23. dakikada Berat Luş ile öne geçti. Alman ekibi, 49. dakikada Enis Redzepi ile eşitliği sağladı.

Arda Tagay, 73. dakikada sarı kırmızılıları yeniden öne geçiren golü attı. Stuttgart, 87. dakikada ceza sahası dışından Brayan Kenmoe'nin golüyle skoru eşitledi.

GALATASARAY PUANINI 2'YE YÜKSELTTİ

2 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Galatasaray, puanını 2'ye yükseltti. Stuttgart ise puanını 4 yaptı.

Galatasaray U19, gelecek hafta Aston Villa'yı konuk edecek. Stutgart ise Inter deplasmanına gidecek.



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