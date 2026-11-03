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Fenerbahçe, Avrupa'da 310. kez sahne alıyor

Fenerbahçe, Liverpool maçıyla birlikte Avrupa'daki 310. maçına çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 11:08
Fenerbahçe, Avrupa'da 310. kez sahne alıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında çarşamba günü İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 310. karşılaşmasında boy gösterecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 309 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 420 kez havalandırdı, kalesinde 435 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 44. maç

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Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda çarşamba günü 44. müsabakasını oynayacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 43 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 8 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, rakip filelere 45 gol atarken kalesinde 79 gole engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezon

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

İstanbul ekibi, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor.

Sarı-lacivertli ekibin organizasyondaki performansı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performans tablosu şöyle:


Sezon

  

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
1996-97

  

 6

 2

 1

 3

 3

 6
2001-02

  

 6

 -

 -

 6

 3

 12
2004-05

  

 6

 3

 -

 3

 10

 13
2005-06

  

 6

 1

 1

 4

 7

 14
2007-08

  

 10

 5

 2

 3

 15

 14
2008-09

  

 6

 -

 2

 4

 4

 11
2026-27

  

 3

 -

 2

 1

 3

 9
Toplam

  

 43

 11

 8

 24

 45

 79
Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı ise şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 104

 50

 31

 23

 148

 107
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 48

 19

 15

 14

 70

 54
UEFA Şampiyonlar Ligi

 43

 11

 8

 24

 45

 79
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 309

 122

 69

 118

 420

 435
 

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