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Richarlison'dan Trabzonspor'a mesaj

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililerde yaz transfer döneminde de gündeme gelen Richarlison, kulübe mesaj gönderdi. İşte yaşanan gelişmeler...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 09:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Richarlison'dan Trabzonspor'a mesaj
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Thomas Reis ile birlikte yoluna kayıpsız devam eden Trabzonspor'da transfer çalışmaları da sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takımın eksik bölgelerine ocak ayında nokta atışı takviyeler yapmak isteyen Trabzonspor; merkez orta saha, stoper, forvet ve sağ bek arayışlarına devam ediyor.

Fildişi Sahilli orta saha Abdoulaye Doumbia için yönetici İbrahim Şahinkaya'nın bu hafta İsveç kulübü Hacken ile görüşeceği öğrenildi. Listedeki bir diğer aday Eddy Doue için de hamle yapılacak.

TRABZONSPOR'A MESAJ YOLLADI

Forvet hattında ise Tottenham'ın U23 takımına gönderdiği Brezilyalı yıldız Richarlison'un menajeri, bordo-mavililerle temasa geçerek görüşme istedi. Ayrıca defans hattı için çalışmalar da sürüyor.  



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