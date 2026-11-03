Richarlison'dan Trabzonspor'a mesaj

Thomas Reis ile birlikte yoluna kayıpsız devam eden Trabzonspor'da transfer çalışmaları da sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takımın eksik bölgelerine ocak ayında nokta atışı takviyeler yapmak isteyen Trabzonspor; merkez orta saha, stoper, forvet ve sağ bek arayışlarına devam ediyor.
Fildişi Sahilli orta saha Abdoulaye Doumbia için yönetici İbrahim Şahinkaya'nın bu hafta İsveç kulübü Hacken ile görüşeceği öğrenildi. Listedeki bir diğer aday Eddy Doue için de hamle yapılacak.
TRABZONSPOR'A MESAJ YOLLADI
Forvet hattında ise Tottenham'ın U23 takımına gönderdiği Brezilyalı yıldız Richarlison'un menajeri, bordo-mavililerle temasa geçerek görüşme istedi. Ayrıca defans hattı için çalışmalar da sürüyor.
Fildişi Sahilli orta saha Abdoulaye Doumbia için yönetici İbrahim Şahinkaya'nın bu hafta İsveç kulübü Hacken ile görüşeceği öğrenildi. Listedeki bir diğer aday Eddy Doue için de hamle yapılacak.
TRABZONSPOR'A MESAJ YOLLADI
Forvet hattında ise Tottenham'ın U23 takımına gönderdiği Brezilyalı yıldız Richarlison'un menajeri, bordo-mavililerle temasa geçerek görüşme istedi. Ayrıca defans hattı için çalışmalar da sürüyor.