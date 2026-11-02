İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Kendimi ihbar ediyorum!'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ'ye karşı mücadele ettiğini ve örgütle bağlantılı olduğunu düşündüğü kişilerin yakalanması için iş insanı Ali Ağaoğlu ile birlikte girişimlerde bulunduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor başkanlığı döneminde tehdit edildiğini öne süren Hacıosmanoğlu, Fuat Avni hesabından gelen tehdit mesajlarının hâlâ telefonunda bulunduğunu belirtti.
"FUAT AVNİ'DEN TEHDİT MESAJLARI ALDIM"
"Fuat Avni'den tehdit mesajları aldım, telefonumda duruyor. Tehditlerle korkutamadılar. Trabzonspor Başkanı olduğum son sene çok iyi bir kadro kurduk. Dört hafta üst üste vurup gidiyoruz. Üç hafta üst üste Trabzon'da hakem hatasıyla değil, hakem kararıyla maç kaybettik."
"MUSTAFA DENİZLİ BİLE SÖYLEDİ"
Hacıosmanoğlu, Trabzonspor başkanlığı döneminde hakemlerin alıkonulduğu gece Mustafa Denizli'nin yaptığı yorumu da hatırlattı:
"Mustafa Denizli, hakemleri alıkoyduğum gece çok güzel bir yorum yapmıştı: 'Ben 50 yıldır futbolun içindeyim. Bir takımın silsile yoluyla katledildiğini ilk kez görüyorum.' dedi. TRT'de program yapıyordu."
"SAVCILIĞA GİTTİM, İKİ AY SONRA SAVCIYI GÖREVDEN ALDILAR"
Yaşananların ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten TFF Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben kendimi kaybettim. Seçimim var ve bana bunu kimin yaptığını, arkasında ne olduğunu biliyorum. Kurban kestim bu işten kurtulayım diye. 24 sene ile yargılanıyorum, bir daha da başkanlık yapmayacağım. Sırf tehdit ediliyorum diye aday oldum ama hiç de çalışmadım. Yanıma gelenler 'Bu adam zaten başkan olmak istemiyor.' diyor.
Belgelerle ve Fuat Avni'nin tehditleriyle ilgili suç duyurusunda bulundum, savcılığa gittim. Savcı da 'Göreceksin başkanım, bu adamlara ne yapacağım.' dedi. İki ay sonra savcıyı görevden aldılar.
Yeni atanan savcı, dört ay sonra 'Başkan Bey, Fetullah Gülen cemaati ile ilgili TFF'de soruşturma var, dosyaları birleştiriyoruz. O dosyayla birlikte işlem yapılacak.' dedi. FETÖ ve terör örgütü demiyor. Durumu anladım ve takipsizlik kararı alındı. Bunlar 2015 yılında oluyor."
"11 SENE SONRA BENİM İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORLAR"
Ferhat Gündoğdu ile yaptığı WhatsApp yazışmalarının basına sızdırıldığını belirten Hacıosmanoğlu, 7 hakemin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
"Ferhat Gündoğdu ile WhatsApp yazışmam basına sızdı. Yedi hakem de yazışmalarda onlara FETÖ'cü dediğim gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulundu. 11 sene sonra benim için suç duyurusunda bulunuyorlar.
Halk diliyle konuşalım; 2015 nere, 2026 nere? Bu suç duyurusunda bulunan şahıslara sormak lazım değil mi? O zaman neden suç duyurusunda bulunma cesaretiniz yoktu?"
"KENDİMİ İHBAR EDİYORUM, TALİMATI VEREN BENİM!"
Hakemlerle ilgili kararın sorumluluğunu üstlenen Hacıosmanoğlu, çarpıcı ifadeler kullandı:
"Kendimi ihbar ediyorum. Liste geldi, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu çağırdım. 'Bunların hepsi FETÖ'cü ve hiçbiri görev yapamaz.' dedim. O da 'Nasıl yapacağız?' dedi. 'Görev yapmayacaklar, talimatı veren benim.' dedim."
"FERHAT GÜNDOĞDU'YA CEZA KESMESİNLER"
Ferhat Gündoğdu'ya ceza verilmemesi gerektiğini savunan Hacıosmanoğlu, şu sözlerle devam etti:
"Ferhat Gündoğdu'ya kimsenin ceza kesmesine gerek yok. Ben ceza alırsam, şeref madalyası olur. FETÖ ile mücadele ettiğim için aldığım madalya diye de anlatırım. Şerefli savcılarımız, suç duyurusunda bulunanlara 2015'ten beri neden suç duyurusunda bulunmadıklarını sorabilirler."
"FERHAT GÜNDOĞDU'NUN SUÇSUZ OLDUĞUNA İNANIYORUM"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu hakkındaki suçlamalara ilişkin de değerlendirmede bulundu.
"Ferhat Gündoğdu'nun suçsuz olduğuna inanıyorum. Görünen suçlamalarda tutuklu yargılanmasını vicdanen kabul etmiyorum. Bizim bilmediğimiz başka bir şey veya suçu varsa, adalet karşısında boynumuz kıldan incedir. Benim de suçum varsa, herkes cezasını çeksin."
"FUAT AVNİ'DEN TEHDİT MESAJLARI ALDIM"
Trabzonspor başkanlığı döneminde yaşadıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü
"Fuat Avni'den tehdit mesajları aldım, telefonumda duruyor. Tehditlerle korkutamadılar. Trabzonspor Başkanı olduğum son sene çok iyi bir kadro kurduk. Dört hafta üst üste vurup gidiyoruz. Üç hafta üst üste Trabzon'da hakem hatasıyla değil, hakem kararıyla maç kaybettik."
"MUSTAFA DENİZLİ BİLE SÖYLEDİ"
Hacıosmanoğlu, Trabzonspor başkanlığı döneminde hakemlerin alıkonulduğu gece Mustafa Denizli'nin yaptığı yorumu da hatırlattı:
"Mustafa Denizli, hakemleri alıkoyduğum gece çok güzel bir yorum yapmıştı: 'Ben 50 yıldır futbolun içindeyim. Bir takımın silsile yoluyla katledildiğini ilk kez görüyorum.' dedi. TRT'de program yapıyordu."
"SAVCILIĞA GİTTİM, İKİ AY SONRA SAVCIYI GÖREVDEN ALDILAR"
Yaşananların ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten TFF Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben kendimi kaybettim. Seçimim var ve bana bunu kimin yaptığını, arkasında ne olduğunu biliyorum. Kurban kestim bu işten kurtulayım diye. 24 sene ile yargılanıyorum, bir daha da başkanlık yapmayacağım. Sırf tehdit ediliyorum diye aday oldum ama hiç de çalışmadım. Yanıma gelenler 'Bu adam zaten başkan olmak istemiyor.' diyor.
Belgelerle ve Fuat Avni'nin tehditleriyle ilgili suç duyurusunda bulundum, savcılığa gittim. Savcı da 'Göreceksin başkanım, bu adamlara ne yapacağım.' dedi. İki ay sonra savcıyı görevden aldılar.
Yeni atanan savcı, dört ay sonra 'Başkan Bey, Fetullah Gülen cemaati ile ilgili TFF'de soruşturma var, dosyaları birleştiriyoruz. O dosyayla birlikte işlem yapılacak.' dedi. FETÖ ve terör örgütü demiyor. Durumu anladım ve takipsizlik kararı alındı. Bunlar 2015 yılında oluyor."
"11 SENE SONRA BENİM İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORLAR"
Ferhat Gündoğdu ile yaptığı WhatsApp yazışmalarının basına sızdırıldığını belirten Hacıosmanoğlu, 7 hakemin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
"Ferhat Gündoğdu ile WhatsApp yazışmam basına sızdı. Yedi hakem de yazışmalarda onlara FETÖ'cü dediğim gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulundu. 11 sene sonra benim için suç duyurusunda bulunuyorlar.
Halk diliyle konuşalım; 2015 nere, 2026 nere? Bu suç duyurusunda bulunan şahıslara sormak lazım değil mi? O zaman neden suç duyurusunda bulunma cesaretiniz yoktu?"
"KENDİMİ İHBAR EDİYORUM, TALİMATI VEREN BENİM!"
Hakemlerle ilgili kararın sorumluluğunu üstlenen Hacıosmanoğlu, çarpıcı ifadeler kullandı:
"Kendimi ihbar ediyorum. Liste geldi, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu çağırdım. 'Bunların hepsi FETÖ'cü ve hiçbiri görev yapamaz.' dedim. O da 'Nasıl yapacağız?' dedi. 'Görev yapmayacaklar, talimatı veren benim.' dedim."
"FERHAT GÜNDOĞDU'YA CEZA KESMESİNLER"
Ferhat Gündoğdu'ya ceza verilmemesi gerektiğini savunan Hacıosmanoğlu, şu sözlerle devam etti:
"Ferhat Gündoğdu'ya kimsenin ceza kesmesine gerek yok. Ben ceza alırsam, şeref madalyası olur. FETÖ ile mücadele ettiğim için aldığım madalya diye de anlatırım. Şerefli savcılarımız, suç duyurusunda bulunanlara 2015'ten beri neden suç duyurusunda bulunmadıklarını sorabilirler."
"FERHAT GÜNDOĞDU'NUN SUÇSUZ OLDUĞUNA İNANIYORUM"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu hakkındaki suçlamalara ilişkin de değerlendirmede bulundu.
"Ferhat Gündoğdu'nun suçsuz olduğuna inanıyorum. Görünen suçlamalarda tutuklu yargılanmasını vicdanen kabul etmiyorum. Bizim bilmediğimiz başka bir şey veya suçu varsa, adalet karşısında boynumuz kıldan incedir. Benim de suçum varsa, herkes cezasını çeksin."