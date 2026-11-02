Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilecek isimle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile her konuda anlaşma sağladı. Taraflar, 1.5 yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardı.
LIVERPOOL MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEMESİ HEDEFLENİYOR
Haberde, Fenerbahçe Yönetimi'nin Sergio Conceiçao'yu Liverpool maçından önce İstanbul'a getirmeyi hedeflediği aktarıldı.
JORGE JESUS'TAN CONCEIÇAO'YA ÖVGÜ
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Sergio Conceiçao hakkında Jorge Jesus'un görüşüne başvurulduğu öğrenildi.
Portekizli teknik adamın, vatandaşı için "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullanarak olumlu referans verdiği belirtildi.
PORTO'DA TARİH YAZDI
Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, daha sonra Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes'ta görev yaptı.
Portekizli teknik adam, kariyerindeki en büyük çıkışı ise 2017 yılında göreve başladığı Porto'da gerçekleştirdi.
Portekiz temsilcisini 7 sezon çalıştıran Conceiçao, bu süreçte 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandı.
Porto'da toplam 11 kupa elde eden 51 yaşındaki teknik adam, kulüp tarihinin en başarılı çalıştırıcıları arasına girdi.
MILAN'DA KUPA KAZANDI, SON DURAĞI AL-ITTIHAD OLDU
2024 yılının aralık ayında Milan'ın başına geçen Conceiçao, İtalyan ekibindeki görevine hızlı bir başlangıç yaptı.
Portekizli çalıştırıcı, Milan'ı İtalya Süper Kupası şampiyonluğuna taşıyarak önemli bir başarı elde etti.
Ancak ligde beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 2025 yılının mayıs ayında görevinden ayrıldı.
Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'da çalışan Conceiçao, 2026 yılının haziran ayında bu kulüple de yollarını ayırdı.
CONCEIÇAO'NUN PUAN ORTALAMALARI
Transfermarkt verilerine göre Sergio Conceiçao'nun teknik direktörlük kariyerindeki maç başına puan ortalamaları şöyle:
KARİYERİNDE 12 KUPA KAZANDI
Sergio Conceiçao'nun teknik direktör olarak kazandığı kupalar şöyle:
LIVERPOOL MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEMESİ HEDEFLENİYOR
Haberde, Fenerbahçe Yönetimi'nin Sergio Conceiçao'yu Liverpool maçından önce İstanbul'a getirmeyi hedeflediği aktarıldı.
Sarı-lacivertli yönetimin, Portekizli teknik adamın Liverpool karşılaşmasını tribünden takip etmesini istediği belirtildi.
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JORGE JESUS'TAN CONCEIÇAO'YA ÖVGÜ
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Sergio Conceiçao hakkında Jorge Jesus'un görüşüne başvurulduğu öğrenildi.
Portekizli teknik adamın, vatandaşı için "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullanarak olumlu referans verdiği belirtildi.
PORTO'DA TARİH YAZDI
Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, daha sonra Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes'ta görev yaptı.
Portekizli teknik adam, kariyerindeki en büyük çıkışı ise 2017 yılında göreve başladığı Porto'da gerçekleştirdi.
Portekiz temsilcisini 7 sezon çalıştıran Conceiçao, bu süreçte 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandı.
Porto'da toplam 11 kupa elde eden 51 yaşındaki teknik adam, kulüp tarihinin en başarılı çalıştırıcıları arasına girdi.
MILAN'DA KUPA KAZANDI, SON DURAĞI AL-ITTIHAD OLDU
2024 yılının aralık ayında Milan'ın başına geçen Conceiçao, İtalyan ekibindeki görevine hızlı bir başlangıç yaptı.
Portekizli çalıştırıcı, Milan'ı İtalya Süper Kupası şampiyonluğuna taşıyarak önemli bir başarı elde etti.
Ancak ligde beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 2025 yılının mayıs ayında görevinden ayrıldı.
Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'da çalışan Conceiçao, 2026 yılının haziran ayında bu kulüple de yollarını ayırdı.
CONCEIÇAO'NUN PUAN ORTALAMALARI
Transfermarkt verilerine göre Sergio Conceiçao'nun teknik direktörlük kariyerindeki maç başına puan ortalamaları şöyle:
|Takım
|Maç
|Puan ortalaması
|Porto
|368
|2,29
|Braga
|45
|1,80
|Milan
|31
|1,71
|Al-Ittihad
|41
|1,71
|Nantes
|26
|1,69
|Academica Coimbra
|39
|1,28
|Olhanense
|34
|1,26
|Vitoria Guimaraes
|31
|1,10
KARİYERİNDE 12 KUPA KAZANDI
Sergio Conceiçao'nun teknik direktör olarak kazandığı kupalar şöyle:
- 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu: 2017-18, 2019-20, 2021-22
- 4 Portekiz Kupası: 2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24
- 3 Portekiz Süper Kupası: 2018, 2020, 2022
- 1 Portekiz Lig Kupası: 2022-23
- 1 İtalya Süper Kupası: 2024-25