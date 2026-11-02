İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: Yayın ihalesinde 400 milyon dolarlık beklenti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun yayın hakları ihalesiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Yayın ihalesinin 30 Kasım'da yapılacağını açıklayan Hacıosmanoğlu, hedefledikleri rakamı da kamuoyuyla paylaştı.

Kulüpler Birliği'nin taleplerini değerlendirdiklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nin talepleri oldu. Salı veya çarşamba, şartnameyi çıkaracağız. İhale günü 30 Kasım. Rakam olarak beklentimiz 400 milyon dolar civarında... Onun üstü de olursa olabilir. Açık ihale olacak, yüksek teklif veren kazanacak." ifadelerini kullandı.

Kaçak yayınlarla mücadele konusuna da değinen TFF Başkanı, yayın haklarını alacak kuruluşun bu soruna çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

Hacıosmanoğlu, "İhaleyi alan, kaçak yayın konusunu halletmek zorunda. Çözmek isteyen çözer. Yeter ki niyetin çözmek olsun. Yayın kesme formülleri belli, yeter ki irade ortaya koyulsun." sözleriyle kaçak yayınlara karşı daha kararlı bir mücadele yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından gözler 30 Kasım'da gerçekleştirilecek yayın ihalesine çevrildi.

Açık ihale usulüyle yapılacak süreçte en yüksek teklifi veren kuruluş yayın haklarını kazanacak. TFF'nin 400 milyon dolarlık beklentisinin karşılanıp karşılanmayacağı ise ihale sonucunda belli olacak.