Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo farkı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta, bek oyuncularının hücum performansı öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde hücuma verdikleri katkıyla dikkat çeken Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo, bu sezon toplam 10 gole doğrudan etki etti.
BEKLERDEN 10 GOLE KATKI
Sağ bek Amir Murillo ise 4 gol ve 2 asist kaydederek takımının hücum organizasyonlarında etkili bir rol üstlendi.
İki futbolcu, toplamda 5 gol ve 5 asistle Beşiktaş'ın 10 golüne doğrudan katkıda bulundu.
RIDVAN YILMAZ'DAN İLK ASİST
Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından performansını yükselten Rıdvan Yılmaz, Kasımpaşa karşılaşmasında Leandro Trossard'ın golünün asistini yaptı.
25 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk asistini kaydetti.
Fenerbahçe derbisinde de gol sevinci yaşayan Rıdvan, tüm kulvarlarda toplam 3 asiste ulaştı.
MURILLO'DAN GOL VE ASİST KATKISI
Beşiktaş'ın Panamalı sağ beki Amir Murillo, Kasımpaşa karşılaşmasında Dusan Vlahovic'in attığı golün pasını verdi.
Deneyimli futbolcu, bu sezon Süper Lig'deki ikinci asistini yaparken tüm kulvarlarda attığı 4 golle de hücumdaki etkisini gösterdi.
Murillo, böylece sezon genelinde 6 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.
CELTIC MAÇINDA DA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENECEKLER
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında Celtic ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo'nun performansı önem taşıyor.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, İskoçya deplasmanında da iki futbolcunun hücum katkısından yararlanması bekleniyor.
BEKLERDEN 10 GOLE KATKI
Siyah-beyazlıların sol beki Rıdvan Yılmaz, bu sezon tüm kulvarlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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Sağ bek Amir Murillo ise 4 gol ve 2 asist kaydederek takımının hücum organizasyonlarında etkili bir rol üstlendi.
İki futbolcu, toplamda 5 gol ve 5 asistle Beşiktaş'ın 10 golüne doğrudan katkıda bulundu.
RIDVAN YILMAZ'DAN İLK ASİST
Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından performansını yükselten Rıdvan Yılmaz, Kasımpaşa karşılaşmasında Leandro Trossard'ın golünün asistini yaptı.
25 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk asistini kaydetti.
Fenerbahçe derbisinde de gol sevinci yaşayan Rıdvan, tüm kulvarlarda toplam 3 asiste ulaştı.
MURILLO'DAN GOL VE ASİST KATKISI
Beşiktaş'ın Panamalı sağ beki Amir Murillo, Kasımpaşa karşılaşmasında Dusan Vlahovic'in attığı golün pasını verdi.
Deneyimli futbolcu, bu sezon Süper Lig'deki ikinci asistini yaparken tüm kulvarlarda attığı 4 golle de hücumdaki etkisini gösterdi.
Murillo, böylece sezon genelinde 6 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.
CELTIC MAÇINDA DA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENECEKLER
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında Celtic ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo'nun performansı önem taşıyor.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, İskoçya deplasmanında da iki futbolcunun hücum katkısından yararlanması bekleniyor.