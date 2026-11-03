Bugün
20:45
Galatasaray
VfB Stuttgart
Bugün
20:45
Shakhtar
Sporting CP
Bugün
23:00
Barcelona
Aston Villa
Bugün
23:00
Atletico Madrid
Bayern Munih
Bugün
23:00
M. United
Roma
Bugün
23:00
Feyenoord
Inter
Bugün
23:00
Bodo/Glimt
Lille
Bugün
23:00
Villarreal
PSG
Bugün
23:00
LASK
Slovan Bratislava

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo farkı!

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo, hücuma verdikleri katkıyla dikkat çekiyor. Kasımpaşa karşılaşmasında birer asist yapan iki bek oyuncusu, bu sezon toplam 10 gole doğrudan etki etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Kasım 2026 09:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo farkı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta, bek oyuncularının hücum performansı öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde hücuma verdikleri katkıyla dikkat çeken Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo, bu sezon toplam 10 gole doğrudan etki etti.

BEKLERDEN 10 GOLE KATKI

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Siyah-beyazlıların sol beki Rıdvan Yılmaz, bu sezon tüm kulvarlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Sağ bek Amir Murillo ise 4 gol ve 2 asist kaydederek takımının hücum organizasyonlarında etkili bir rol üstlendi.

İki futbolcu, toplamda 5 gol ve 5 asistle Beşiktaş'ın 10 golüne doğrudan katkıda bulundu.

RIDVAN YILMAZ'DAN İLK ASİST

Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından performansını yükselten Rıdvan Yılmaz, Kasımpaşa karşılaşmasında Leandro Trossard'ın golünün asistini yaptı.

25 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk asistini kaydetti.

Fenerbahçe derbisinde de gol sevinci yaşayan Rıdvan, tüm kulvarlarda toplam 3 asiste ulaştı.

MURILLO'DAN GOL VE ASİST KATKISI

Beşiktaş'ın Panamalı sağ beki Amir Murillo, Kasımpaşa karşılaşmasında Dusan Vlahovic'in attığı golün pasını verdi.

Deneyimli futbolcu, bu sezon Süper Lig'deki ikinci asistini yaparken tüm kulvarlarda attığı 4 golle de hücumdaki etkisini gösterdi.

Murillo, böylece sezon genelinde 6 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.

CELTIC MAÇINDA DA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENECEKLER

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında Celtic ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo'nun performansı önem taşıyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, İskoçya deplasmanında da iki futbolcunun hücum katkısından yararlanması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.