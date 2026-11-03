Liverpool, Kadıköy'e yaralı geliyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool, Premier Lig'deki son karşılaşmasında Arsenal'e 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, sahasında oynadığı mücadeleyi Kai Havertz'in golüyle kaybederken ligdeki puan kayıplarına bir yenisini ekledi.
LIVERPOOL, ARSENAL'E MAĞLUP OLDU!
Karşılaşmanın ardından Liverpool cephesinde hakem Andy Madley'nin kararlarına yönelik tepkiler vardı.
IRAOLA'DAN HAKEM TEPKİSİ
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Alexander Isak'ın ceza sahasında yaşadığı pozisyon üzerinden hakem kararını eleştirdi.
Iraola, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Alex (Isak) rakibinin hemen önündeydi ve kafa vuruşu yapmak üzereydi. Ancak forması çekildiği için bunu yapamadı. Eğer kendini yere atsaydı yüzde 100 penaltı verilirdi. Dürüst olmak gerekirse oyunculara kendilerini yere atmalarını söylemeliyiz! Aksi takdirde penaltı çalmıyorlar."
LİDERİN 9 PUAN GERİSİNDE KALDI!
Premier Lig'de geride kalan 9 haftada 15 puan toplayan Liverpool, 6. sırada yer aldı.
Kırmızılar, aldığı Arsenal mağlubiyetiyle birlikte liderle arasındaki 9 puanlık farkı kapatma fırsatını değerlendiremedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3'TE 3 YAPTI
Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise başarılı bir başlangıç yaptı.
İngiliz temsilcisi, lig aşamasında oynadığı ilk 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Liverpool, Atletico Madrid'i 2-1, deplasmanda LASK Linz'i 6-3 ve Villarreal'i 4-3 mağlup etti.
HEDEF KADIKÖY'DE GALİBİYET!
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, Fenerbahçe deplasmanında da galip gelerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor.
İngiliz ekibi, Kadıköy'den üç puanla ayrılarak Avrupa'daki avantajını artırmak ve Arsenal mağlubiyetinin ardından moral bulmak istiyor.
LIVERPOOL, ARSENAL'E MAĞLUP OLDU!
Arsenal karşısında hücumda etkili olmaya çalışan Liverpool, mücadele boyunca 17 şut çekmesine rağmen isabetli şut bulamadı.
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Karşılaşmanın ardından Liverpool cephesinde hakem Andy Madley'nin kararlarına yönelik tepkiler vardı.
IRAOLA'DAN HAKEM TEPKİSİ
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Alexander Isak'ın ceza sahasında yaşadığı pozisyon üzerinden hakem kararını eleştirdi.
Iraola, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Alex (Isak) rakibinin hemen önündeydi ve kafa vuruşu yapmak üzereydi. Ancak forması çekildiği için bunu yapamadı. Eğer kendini yere atsaydı yüzde 100 penaltı verilirdi. Dürüst olmak gerekirse oyunculara kendilerini yere atmalarını söylemeliyiz! Aksi takdirde penaltı çalmıyorlar."
LİDERİN 9 PUAN GERİSİNDE KALDI!
Premier Lig'de geride kalan 9 haftada 15 puan toplayan Liverpool, 6. sırada yer aldı.
Kırmızılar, aldığı Arsenal mağlubiyetiyle birlikte liderle arasındaki 9 puanlık farkı kapatma fırsatını değerlendiremedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3'TE 3 YAPTI
Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise başarılı bir başlangıç yaptı.
İngiliz temsilcisi, lig aşamasında oynadığı ilk 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Liverpool, Atletico Madrid'i 2-1, deplasmanda LASK Linz'i 6-3 ve Villarreal'i 4-3 mağlup etti.
HEDEF KADIKÖY'DE GALİBİYET!
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, Fenerbahçe deplasmanında da galip gelerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor.
İngiliz ekibi, Kadıköy'den üç puanla ayrılarak Avrupa'daki avantajını artırmak ve Arsenal mağlubiyetinin ardından moral bulmak istiyor.