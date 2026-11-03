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Galatasaray'ın Avrupa'da rakibi Legia Varşova!

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, gruptaki ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Kasım 2026 12:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Avrupa'da rakibi Legia Varşova!
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Polonya'nın başkenti Varşova'daki Torwar Arena'da oynanacak mücadele, 4 Kasım Çarşamba günü TSİ 20.00'de başlayacak.

İKİ TAKIMIN DA BİRER GALİBİYETİ BULUNUYOR

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda geride kalan iki haftada Galatasaray MCT Technic ve Legia Varşova, birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Polonya deplasmanında kazanarak gruptaki ikinci galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

GALATASARAY, STRASBOURG'U MAĞLUP ETMİŞTİ!

Galatasaray MCT Technic, gruptaki son karşılaşmasında Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u sahasında konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 83-77 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Galatasaray, Legia Varşova karşısında da kazanarak Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.



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