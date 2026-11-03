Galatasaray'ın Avrupa'da rakibi Legia Varşova!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Polonya'nın başkenti Varşova'daki Torwar Arena'da oynanacak mücadele, 4 Kasım Çarşamba günü TSİ 20.00'de başlayacak.
İKİ TAKIMIN DA BİRER GALİBİYETİ BULUNUYOR
Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda geride kalan iki haftada Galatasaray MCT Technic ve Legia Varşova, birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Polonya deplasmanında kazanarak gruptaki ikinci galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.
GALATASARAY, STRASBOURG'U MAĞLUP ETMİŞTİ!
Galatasaray MCT Technic, gruptaki son karşılaşmasında Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u sahasında konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 83-77 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
Galatasaray, Legia Varşova karşısında da kazanarak Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
İKİ TAKIMIN DA BİRER GALİBİYETİ BULUNUYOR
Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda geride kalan iki haftada Galatasaray MCT Technic ve Legia Varşova, birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Polonya deplasmanında kazanarak gruptaki ikinci galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.
GALATASARAY, STRASBOURG'U MAĞLUP ETMİŞTİ!
Galatasaray MCT Technic, gruptaki son karşılaşmasında Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u sahasında konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 83-77 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
Galatasaray, Legia Varşova karşısında da kazanarak Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
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