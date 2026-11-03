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Andre Onana'dan geçit yok!

Trabzonspor'un yıldız file bekçisi Andre Onana, Trendyol Süper Lig'de oynanan maçın hepsinde forma giyerken, yüzde 87.5'luk kurtarış oranıyla diğer kalecileri geride bıraktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 09:34
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Andre Onana'dan geçit yok!
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Trabzonspor'un, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan iki sezondur kiraladığı Andre Onana, bordo-mavili forma ile Trendyol Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla kalesinde devleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kamerunlu file bekçisi, bordo-mavili formayla çıktığı ilk 10 lig maçının tamamında forma giyerek istikrarıyla alkış aldı. Tecrübeli file bekçisi, yüzde 87.5'lik kurtarış oranıyla kaleciler arasında en iyi performansı ortaya koyarak ilk sırada yer aldı. Onana; Kasımpaşa, Başakşehir, Amed S.F, Gençlerbirliği, Konyaspor, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş, Çaykur Rize ve Gaziantep FK karşılaşmalarında Trabzonspor'un kalesini korudu.

5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Bu süreçte 5 maçta rakiplerine gol izni vermeyen deneyimli eldiven, özellikle Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki performansıyla öne çıktı. Fırtına'nın sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0, Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş ve Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda ağlarında gol görmeyen Onana, bordo-mavili takımın galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Kamerunlu kaleci, lig müsabakalarının tamamında görev alan file bekçileri arasında da en çok kalesini gole kapatan isim oldu.

Kamerunlu kaleci, performansıyla Ederson ve Uğurcan Çakır gibi önemli file bekçilerinin yanı sıra Nübel'i de geride bırakarak Süper Lig'in ilk bölümüne damga vurdu. Onana&nın yakaladığı yüksek kurtarış yüzdesi, Trabzonspor'un kalesindeki güven veren performansın da göstergesi oldu.

TRABZON'A YAN BAKILMIYOR

Trabzonspor, Thomas Reis ile 7'de 7 yaparak çıkışını sürdürürken, bordo-mavililerin bu başarısını yerel basın da manşetlerine taşıdı. Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından şu başlıklar atıldı:

Kuzey Ekspres: Thomas Reis, biat edeceksiniz,

Günebakış: Trabzon'a yan bakılmıyor,

Sonnokta: Var mı Trabzon'a yan bakan  

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