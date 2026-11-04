Haber Tarihi: 03 Kasım 2026 22:00 - Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 02:36

Tabii İZLE Atletico Madrid Bayern Münih canlı maç izle, Şampiyonlar Ligi canlı izle

Atletico Madrid Bayern Münih maçı şifresiz Tabii yayını | TRT 1'den canlı izlenebilecek olan Atletico Madrid - Bayern Münih maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Atletico Madrid - Bayern Münih maçı canlı yayın izleme detayları

Tabii İZLE Atletico Madrid Bayern Münih canlı maç izle, Şampiyonlar Ligi canlı izle
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Atletico Madrid Bayern Münih maçı Tabii yayını izle! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Atletico Madrid ile Bayern Münih Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.  İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
ATLETICO MADRID BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI, TIKLA



ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

· Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçı kaybetmedi.

· İki takım arasında oynanan son 4 maçın 3'ü Karşılıklı Gol Yok bitti.

· Bayern Münih'in oynadığı son 5 maç 2.5 Üst bitti.

EKSİKLER


Atletico Madrid'de kırmızı kart cezalısı Morten Hjulmand bu maçta forma giyemeyecek. Johnny Cardoso ve Koke'nin durumları maç saatinde belli olacak.

Bayern'de ise Luiz Diaz, Serge Ganbry ve Ismael Saibari sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Manuel Neuer, Jonas Urbig ve Michael Olise'nin oynayıp oynayamayacağı akşam kesinlik kazanacak.

ATLETICO MADRID - BAYERN MÜNİH MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ilk 3 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Atletico Madrid topladığı 4 puanla 16. sırada yer alıyor.

Bayern Münih ise 3 haftada aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı ve 14 basamakta bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo, Simeone, Barrios, Llorente, Baena, Alvarez, Lee

Bayern Münih: Ulreich, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Karl, Brown, Davies, Kane

 

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