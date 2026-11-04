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Beşiktaş'ta Junior Olaitan'a milli davet!

Beşiktaş'ın Beninli futbolcusu Junior Olaitan, Benin Milli Takımı'nın kasım ayındaki karşılaşmaları için aday kadroya davet edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 14:29
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Junior Olaitan'a milli davet!
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Beşiktaş'ta sergilediği performansla dikkat çeken Junior Olaitan'a ülkesinden milli davet geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı futbolcu, Benin Milli Takımı'nın kasım ayında Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı iki karşılaşmanın aday kadrosuna dahil edildi.

BENİN'İN MAÇ PROGRAMI

Benin Milli Takımı, kasım ayında Orta Afrika Cumhuriyeti ile iki kez karşı karşıya gelecek.

12 Kasım 2026: Benin - Orta Afrika Cumhuriyeti

16 Kasım 2026: Orta Afrika Cumhuriyeti - Benin (Deplasman)

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Junior Olaitan, hücumdaki üretkenliğiyle ön plana çıkıyor.

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon 2 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan Olaitan, mizlli takımda da forma şansı bulmayı hedefliyor.



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