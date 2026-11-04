Liverpool bu sezon sadece 3 kez kaybetti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool, bu sezon resmi karşılaşmalardaki üçüncü yenilgisini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, daha önce Manchester City ve Arsenal karşısında sahadan mağlup ayrılmıştı.
LIVERPOOL'U SADECE 3 TAKIM YENDİ!
Liverpool, bu sezon Manchester City'ye 3-0, Arsenal'e ise 1-0 mağlup oldu.
Son olarak Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan İngiliz temsilcisi, mücadeleyi 3-2 kaybederek sezonun üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
LIVERPOOL'UN BU SEZONKİ MAĞLUBİYETLERİ
Manchester City 3-0 Liverpool
Liverpool 0-1 Arsenal
Fenerbahçe 3-2 Liverpool
LIVERPOOL'U SADECE 3 TAKIM YENDİ!
Liverpool, bu sezon Manchester City'ye 3-0, Arsenal'e ise 1-0 mağlup oldu.
Son olarak Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan İngiliz temsilcisi, mücadeleyi 3-2 kaybederek sezonun üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
LIVERPOOL'UN BU SEZONKİ MAĞLUBİYETLERİ
Manchester City 3-0 Liverpool
Liverpool 0-1 Arsenal
Fenerbahçe 3-2 Liverpool
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü