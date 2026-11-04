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Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe, 4. haftayı galibiyetle tamamladı. Sarı-kırmızılılar Stuttgart'ı 2-0, sarı-lacivertliler ise Liverpool'u 3-2 mağlup ederken Türk futbolu adına bir ilk yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 23:39
Haber: Sporx.com
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, aldıkları galibiyetlerle Türk futbolu adına önemli bir başarıya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken Fenerbahçe de Liverpool karşısında 3-2'lik galibiyet elde etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLK!

Bu sonuçlarla Türk takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez aynı haftada iki galibiyet elde etti.

İki temsilci de 4. haftayı üçer puanla kapatarak organizasyonda Türk futbolu adına tarihi bir haftaya imza attı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN ÇİFTE GALİBİYET!

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Türk takımlarının aldığı sonuçlar şöyle:

Galatasaray 2-0 Stuttgart

Fenerbahçe 3-2 Liverpool

Galatasaray ve Fenerbahçe, bu galibiyetlerle Şampiyonlar Ligi'nde aynı hafta kazanan iki Türk takımı olarak tarihe geçti.



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