UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, aldıkları galibiyetlerle Türk futbolu adına önemli bir başarıya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken Fenerbahçe de Liverpool karşısında 3-2'lik galibiyet elde etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLK!
Bu sonuçlarla Türk takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez aynı haftada iki galibiyet elde etti.
İki temsilci de 4. haftayı üçer puanla kapatarak organizasyonda Türk futbolu adına tarihi bir haftaya imza attı.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN ÇİFTE GALİBİYET!
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Türk takımlarının aldığı sonuçlar şöyle:
Galatasaray 2-0 Stuttgart
Fenerbahçe 3-2 Liverpool
Galatasaray ve Fenerbahçe, bu galibiyetlerle Şampiyonlar Ligi'nde aynı hafta kazanan iki Türk takımı olarak tarihe geçti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLK!
Bu sonuçlarla Türk takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez aynı haftada iki galibiyet elde etti.
İki temsilci de 4. haftayı üçer puanla kapatarak organizasyonda Türk futbolu adına tarihi bir haftaya imza attı.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN ÇİFTE GALİBİYET!
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Türk takımlarının aldığı sonuçlar şöyle:
Galatasaray 2-0 Stuttgart
Fenerbahçe 3-2 Liverpool
Galatasaray ve Fenerbahçe, bu galibiyetlerle Şampiyonlar Ligi'nde aynı hafta kazanan iki Türk takımı olarak tarihe geçti.
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