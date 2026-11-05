Club Brugge'den PSV deplasmanında kritik galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında PSV, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'e 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Nicolo Tresoldi ve Carlos Forbs kaydederken PSV'nin tek golü Kodai Sano'dan geldi.
CLUB BRUGGE, TRESOLDI İLE ÖNE GEÇTİ!
Karşılaşmanın 25. dakikasında Club Brugge öne geçti.
Joaquin Seys'in ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Nicolo Tresoldi, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu sol alt köşeden ağlara gönderdi: 0-1.
İlk yarı, Belçika temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
PSV, SANO İLE BERABERLİĞİ YAKALADI!
İkinci yarıya beraberlik hedefiyle çıkan PSV, 54. dakikada skoru eşitledi.
Ceza sahasında seken topu kontrol eden Kodai Sano, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı savunma oyuncularının arasından geçirdi. Sol direğe çarpan top ağlara gitti: 1-1.
CARLOS FORBS GALİBİYETİ GETİRDİ
Club Brugge, 65. dakikada yeniden öne geçti.
Joaquin Seys'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Carlos Forbs, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Club Brugge, PSV'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
CLUB BRUGGE'DEN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Bu sonuçla Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
PSV, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid'e konuk olacak.
Club Brugge ise sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.
CLUB BRUGGE, TRESOLDI İLE ÖNE GEÇTİ!
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Karşılaşmanın 25. dakikasında Club Brugge öne geçti.
Joaquin Seys'in ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Nicolo Tresoldi, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu sol alt köşeden ağlara gönderdi: 0-1.
İlk yarı, Belçika temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
PSV, SANO İLE BERABERLİĞİ YAKALADI!
İkinci yarıya beraberlik hedefiyle çıkan PSV, 54. dakikada skoru eşitledi.
Ceza sahasında seken topu kontrol eden Kodai Sano, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı savunma oyuncularının arasından geçirdi. Sol direğe çarpan top ağlara gitti: 1-1.
CARLOS FORBS GALİBİYETİ GETİRDİ
Club Brugge, 65. dakikada yeniden öne geçti.
Joaquin Seys'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Carlos Forbs, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Club Brugge, PSV'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
CLUB BRUGGE'DEN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Bu sonuçla Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
PSV, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid'e konuk olacak.
Club Brugge ise sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.