VakıfBank'tan ligde kusursuz performans: 7'de 7

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sonuçla ligde 7'de 7 yapan VakıfBank, liderliğini sürdürdü. Türk Hava Yolları ise sezonun 2. mağlubiyetini aldı.
Ligin gelecek haftasında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor deplasmanına konuk olacak. Türk Hava Yolları ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Aylin Sarıoğlu Acar, Aylin Uysalcan, Naz Aydemir Akyol, Ivanovic, Brancuska)
Türk Hava Yolları: Milenkovic, Baijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Nazlı Eda Kafkas, Zatkovic, Degradi, Buse Melis Kara)
Setler: 25-21, 25-22, 25-11
Süre: 77 dakika (27, 29, 21)
Ligin gelecek haftasında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor deplasmanına konuk olacak. Türk Hava Yolları ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Aylin Sarıoğlu Acar, Aylin Uysalcan, Naz Aydemir Akyol, Ivanovic, Brancuska)
Türk Hava Yolları: Milenkovic, Baijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Nazlı Eda Kafkas, Zatkovic, Degradi, Buse Melis Kara)
Setler: 25-21, 25-22, 25-11
Süre: 77 dakika (27, 29, 21)
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