CANLI
76'
Fenerbahçe
2
Liverpool
2
CANLI
77'
AEK Athens
2
Real Madrid
2
Bugün
23:00
Viking
Sabah FK
Bugün
23:00
B. Dortmund
Real Betis
Bugün
23:00
FC Porto
SSC Napoli
Bugün
23:00
PSV Eindhoven
Club Brugge
Bugün
23:00
RB Leipzig
M.City
Bugün
23:00
Slavia Prag
Arsenal
Bugün
23:00
Lens
Como
Bugün
BİTTİ
Rennes
0
Olympiakos
0

VakıfBank'tan ligde kusursuz performans: 7'de 7

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 21:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
VakıfBank'tan ligde kusursuz performans: 7'de 7
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonuçla ligde 7'de 7 yapan VakıfBank, liderliğini sürdürdü. Türk Hava Yolları ise sezonun 2. mağlubiyetini aldı.

Ligin gelecek haftasında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor deplasmanına konuk olacak. Türk Hava Yolları ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim

VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Aylin Sarıoğlu Acar, Aylin Uysalcan, Naz Aydemir Akyol, Ivanovic, Brancuska)

Türk Hava Yolları: Milenkovic, Baijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Nazlı Eda Kafkas, Zatkovic, Degradi, Buse Melis Kara)

Setler: 25-21, 25-22, 25-11

Süre: 77 dakika (27, 29, 21)

 



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.