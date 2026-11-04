Iraola'dan Barcola açıklaması: 'Forvet ama gezecek!'

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, takımın hücum hattındaki rotasyon planı ve Bradley Barcola'nın sahadaki rolü hakkında konuştu.
"BARCOLA'NIN 9 NUMARA OLARAK KALMASINI İSTEMİYORUZ"
Sezon boyunca rotasyona gittiklerini belirten Iraola, "Rotasyonu tüm sezon boyunca yaptık. Her üç, dört günde bir maç oynadığınızda oyuncuların dinlenmesine ihtiyaç duyarsınız. Savunmada o kadar çok seçeneğimiz yok.
Sakat oyuncularımız var ama hücumda biraz rotasyon yapabileceğimizi düşünüyorum ve bugün diğer oyuncuları da sahada görebiliriz.
Bradley Barcola ve Victor Munoz kanat oyuncuları ama bazen forvette de oynayabilirler. Böylece hareketli olabiliriz." ifadelerini kullandı.
"BOŞLUKLARA SALDIRMALIYIZ"
Hücum planına da değinen Iraola, "Bence boşluklara saldırmalıyız. Barcola, kanatlar ile birlikte iyi kombinasyonlar oluşturmak için orada. Barcola'nın 9 numara olarak orada kalmasını istemiyoruz. Bence Bradley bu işi çok iyi yapacak." dedi.
"BARCOLA'NIN 9 NUMARA OLARAK KALMASINI İSTEMİYORUZ"
Sezon boyunca rotasyona gittiklerini belirten Iraola, "Rotasyonu tüm sezon boyunca yaptık. Her üç, dört günde bir maç oynadığınızda oyuncuların dinlenmesine ihtiyaç duyarsınız. Savunmada o kadar çok seçeneğimiz yok.
Sakat oyuncularımız var ama hücumda biraz rotasyon yapabileceğimizi düşünüyorum ve bugün diğer oyuncuları da sahada görebiliriz.
Bradley Barcola ve Victor Munoz kanat oyuncuları ama bazen forvette de oynayabilirler. Böylece hareketli olabiliriz." ifadelerini kullandı.
"BOŞLUKLARA SALDIRMALIYIZ"
Hücum planına da değinen Iraola, "Bence boşluklara saldırmalıyız. Barcola, kanatlar ile birlikte iyi kombinasyonlar oluşturmak için orada. Barcola'nın 9 numara olarak orada kalmasını istemiyoruz. Bence Bradley bu işi çok iyi yapacak." dedi.
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