Martin O'Neill: 'Kendimizi kanıtlamamız gereken bir maç'

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Celtic'te teknik direktör Martin O'Neill, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Celtic Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, Avrupa'da geride kalan 3 maçta puan alamadıklarını belirterek Beşiktaş karşısında galibiyet hedeflediklerini söyledi.
"KENDİMİZİ KANITLAMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ!"
Beşiktaş karşılaşması öncesinde oyuncularının durumunu değerlendiren Martin O'Neill, şu ifadeleri kullandı:
"Yarın için hazır olmasını umduğum oyuncular var, onları oynatmayı planlıyorum. Bazı oyuncularım pazar günkü maça kadar dakika alamadılar ama seçeneklerim, kullanabileceğim alternatif oyuncularım var. Kendimizi kanıtlamamız gereken bir maç. 3 maçtan puan alamamış olmamız bunun böyle devam edeceği anlamına gelmez."
"EN İYİ 11'İMİZİ OLUŞTURURSAK MAÇLARI KAZANACAĞIZ!"
Avrupa Ligi'nde üst tura yükselmeyi hedeflediklerini vurgulayan O'Neill, takımının önceki karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadığını ifade etti.
Deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk maçlardaki sonuçlar bizim için üzücü ve hayal kırıklığı ama bundan sonrası için başka bir şey yapmak istiyoruz. Dördüncü maça çıkacağız, kazanamadığımızın farkındayız ama istatistiklere bakacak olursak ilk maçlarda istediğimiz verimi alamadık. Bu maçtan itibaren ne yapabileceğimize bakmalıyız. En iyi 11'imizi oluşturursak maçları kazanacağız ve bir sonraki tura geçeceğiz. Yapmamız gereken tek şey tüm gücümüzü sahaya koymak ve kazanmak için sahaya çıkmak."
"ARTIK PUAN KAZANMAMIZ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ!"
Oyuncularının öz güvenini yeniden yükseltmek için çalıştığını belirten Martin O'Neill, Celtic taraftarlarının da zor bir süreçten geçtiğini söyledi.
"Celtic taraftarı için zor bir dönem olabilir, kolay bir zaman değil. Geçmişe bakarsak oyunculara aynı öz güveni kazandırmak önemli. Ben de burada ne yapabilirsem yapıyorum. Oyuncularıma önem veriyorum. Güvenlerini en yüksek seviyede tutmaları gerektiğini ve o öz güvene sığınmaları gerektiğini söylüyorum."
Takımın geçmiş karşılaşmalarda öz güven kaybı yaşamış olabileceğine dikkat çeken O'Neill, açıklamasına şöyle devam etti:
"Önceki maçlarda öz güven kaybetmiş olabiliriz ama oyuncularımız bu öz güveni korumaya çalışıyorlar. Takım olarak ne yaptığımızı ve ne yapabileceğimizi biliyoruz. Belli bir rutinimiz var ve bunu uygulamamız gerektiğini biliyoruz. Artık puan kazanmamız gerektiğinin farkındayız. Her oyuncunun dakika almak için beklediğini biliyorum. Herkes dakika almayı hak ediyor."
"OYUNCULARIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMADIKLARI İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR!"
Celtic'in geçmişte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğini hatırlatan O'Neill, mevcut durumlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
"Geçmişe baktığınızda kendimizi teskin edebiliriz. Yaptıklarımızı referans alabiliriz. Hala bunu yapabilecek bir takımız. Oyuncularımın hepsi Şampiyonlar Ligi'nde olmadıkları için hayal kırıklığı yaşıyor."
"KENDİMİZİ KANITLAMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ!"
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Beşiktaş karşılaşması öncesinde oyuncularının durumunu değerlendiren Martin O'Neill, şu ifadeleri kullandı:
"Yarın için hazır olmasını umduğum oyuncular var, onları oynatmayı planlıyorum. Bazı oyuncularım pazar günkü maça kadar dakika alamadılar ama seçeneklerim, kullanabileceğim alternatif oyuncularım var. Kendimizi kanıtlamamız gereken bir maç. 3 maçtan puan alamamış olmamız bunun böyle devam edeceği anlamına gelmez."
"EN İYİ 11'İMİZİ OLUŞTURURSAK MAÇLARI KAZANACAĞIZ!"
Avrupa Ligi'nde üst tura yükselmeyi hedeflediklerini vurgulayan O'Neill, takımının önceki karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadığını ifade etti.
Deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk maçlardaki sonuçlar bizim için üzücü ve hayal kırıklığı ama bundan sonrası için başka bir şey yapmak istiyoruz. Dördüncü maça çıkacağız, kazanamadığımızın farkındayız ama istatistiklere bakacak olursak ilk maçlarda istediğimiz verimi alamadık. Bu maçtan itibaren ne yapabileceğimize bakmalıyız. En iyi 11'imizi oluşturursak maçları kazanacağız ve bir sonraki tura geçeceğiz. Yapmamız gereken tek şey tüm gücümüzü sahaya koymak ve kazanmak için sahaya çıkmak."
"ARTIK PUAN KAZANMAMIZ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ!"
Oyuncularının öz güvenini yeniden yükseltmek için çalıştığını belirten Martin O'Neill, Celtic taraftarlarının da zor bir süreçten geçtiğini söyledi.
"Celtic taraftarı için zor bir dönem olabilir, kolay bir zaman değil. Geçmişe bakarsak oyunculara aynı öz güveni kazandırmak önemli. Ben de burada ne yapabilirsem yapıyorum. Oyuncularıma önem veriyorum. Güvenlerini en yüksek seviyede tutmaları gerektiğini ve o öz güvene sığınmaları gerektiğini söylüyorum."
Takımın geçmiş karşılaşmalarda öz güven kaybı yaşamış olabileceğine dikkat çeken O'Neill, açıklamasına şöyle devam etti:
"Önceki maçlarda öz güven kaybetmiş olabiliriz ama oyuncularımız bu öz güveni korumaya çalışıyorlar. Takım olarak ne yaptığımızı ve ne yapabileceğimizi biliyoruz. Belli bir rutinimiz var ve bunu uygulamamız gerektiğini biliyoruz. Artık puan kazanmamız gerektiğinin farkındayız. Her oyuncunun dakika almak için beklediğini biliyorum. Herkes dakika almayı hak ediyor."
"OYUNCULARIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMADIKLARI İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR!"
Celtic'in geçmişte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğini hatırlatan O'Neill, mevcut durumlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
"Geçmişe baktığınızda kendimizi teskin edebiliriz. Yaptıklarımızı referans alabiliriz. Hala bunu yapabilecek bir takımız. Oyuncularımın hepsi Şampiyonlar Ligi'nde olmadıkları için hayal kırıklığı yaşıyor."