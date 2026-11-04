Galatasaray Daikin'den deplasmanda net galibiyet!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
GALATASARAY DAIKIN SET VERMEDİ!
Çekişmeli geçen ilk sette Galatasaray Daikin, rakibine 31-29 üstünlük sağlayarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.
İkinci sette de etkili performansını sürdüren sarı-kırmızılılar, bu bölümü 25-22 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette de büyük çekişme yaşanırken Galatasaray Daikin, 27-25'lik skorla üstünlük kurdu ve mücadeleyi 3-0 kazandı.
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Sadettin Deneri, Serhat Semiz
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Edina Begic, Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Ivana Vanjak, Nisan Barut, Aleksandra Rasinska (Işıl Öz, Firdevs Kiremitci, Carol Leite, Sude Hacimustafaoglu, Merve Nur Öztürk Bal)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Vita Akimova, Fatime Myriam Sylla, Janset Cemre Erkul, Britt Bongaerts, (Ayça Aykaç, Gizem Çerağ Düzeltir, Eylül Karadaş, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel, Alexia Loana Carutasu)
Setler: 29-31, 22-25, 25-27
Süre: 104 dakika
GALATASARAY DAIKIN SET VERMEDİ!
Çekişmeli geçen ilk sette Galatasaray Daikin, rakibine 31-29 üstünlük sağlayarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.
İkinci sette de etkili performansını sürdüren sarı-kırmızılılar, bu bölümü 25-22 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette de büyük çekişme yaşanırken Galatasaray Daikin, 27-25'lik skorla üstünlük kurdu ve mücadeleyi 3-0 kazandı.
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Sadettin Deneri, Serhat Semiz
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Edina Begic, Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Ivana Vanjak, Nisan Barut, Aleksandra Rasinska (Işıl Öz, Firdevs Kiremitci, Carol Leite, Sude Hacimustafaoglu, Merve Nur Öztürk Bal)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Vita Akimova, Fatime Myriam Sylla, Janset Cemre Erkul, Britt Bongaerts, (Ayça Aykaç, Gizem Çerağ Düzeltir, Eylül Karadaş, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel, Alexia Loana Carutasu)
Setler: 29-31, 22-25, 25-27
Süre: 104 dakika
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