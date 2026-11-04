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Galatasaray Daikin'den deplasmanda net galibiyet!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 18:23 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 18:56
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Daikin'den deplasmanda net galibiyet!
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY DAIKIN SET VERMEDİ!

Çekişmeli geçen ilk sette Galatasaray Daikin, rakibine 31-29 üstünlük sağlayarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İkinci sette de etkili performansını sürdüren sarı-kırmızılılar, bu bölümü 25-22 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette de büyük çekişme yaşanırken Galatasaray Daikin, 27-25'lik skorla üstünlük kurdu ve mücadeleyi 3-0 kazandı.

Salon: Muradiye Spor Salonu

Hakemler: Sadettin Deneri, Serhat Semiz

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Edina Begic, Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Ivana Vanjak, Nisan Barut, Aleksandra Rasinska (Işıl Öz, Firdevs Kiremitci, Carol Leite, Sude Hacimustafaoglu, Merve Nur Öztürk Bal)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Vita Akimova, Fatime Myriam Sylla, Janset Cemre Erkul, Britt Bongaerts, (Ayça Aykaç, Gizem Çerağ Düzeltir, Eylül Karadaş, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel, Alexia Loana Carutasu)

Setler: 29-31, 22-25, 25-27

Süre: 104 dakika



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