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Ozan Tufan: "A Milli Takım'a dönmek istiyorum"

Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, A Milli Takım'a geri dönmek istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 16:34
Haber: Sporx.com
Ozan Tufan: 'A Milli Takım'a dönmek istiyorum'
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Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, perşembe günü Konferans Ligi'nde Freiburg'a karşı oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 31 yaşındaki oyuncu, "Thomas hoca geldikten sonra çok iyi bir serimiz var. Maç maç bakıyoruz. Yoğun ve tempolu bir programımız var, bunun meyvelerini alıyoruz diyebilirim. Çok güçlü oyuncularımız var. Herkes birbirine yardım ettikten sonra bu tablo ortaya çıktı. Biz de bu durumdan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Sözlerine devam eden Ozan Tufan, "Hocanın gelmesiyle büyük bir ivme yakaladık. Yardımcılarının da büyük payı var bunda. Bizi çok iyi hazırlıyorlar, analizleri çok iyi yapıyorlar. Biz şu anda halimizden çok memnunuz. Yarın da kazanmak için sahada olacağız. İnşallah bu neşe, mutluluk yarın da devam eder." sözlerini sarf etti.

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"TRABZONSPOR'U ÇOK SEVİYORUM"

Ozan Tufan, "İsimler her zaman gelip geçici, önemli olan kulübün varlığıdır. Ben de kulübe bağlılığımı ortaya koymaya çalışıyorum. Bu kulübü çok seviyorum ve burada oynamaktan keyif alıyorum. Yarın zor bir maç olacak ama Alman ekolünü iyi bilen birisi de hocamızdır. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Takımda sakat, yorgun arkadaşlarımız var ama bu bir engel değil. Her zamanki kazanmak için sahada olacağız. Taraftarımıza yarın güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz." diye konuştu.

A MİLLİ TAKIM

Deneyimli futbolcu, Sergen Yalçın ile iyi bir iletişiminin olması ve A Milli Takım ile ilgili gelen sorunun ardından, "Daha önce de söyledim, her oyuncunun hayalidir milli takımda olmak. Ben de o futbolculardan birisi olmak istiyorum. Milli takıma geri dönmek istiyorum. Sergen Hoca ile iletişimimiz olmadı ama beklentim var. İnşallah o forma yeniden nasip olur. Cuma günü alarmı kurduk (Gülerek) Bekliyoruz." yanıtını verdi.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor'da bu sezon 13 maçta süre bulan Ozan Tufan, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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