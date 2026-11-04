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Aliağa Petkimspor'dan geleceğe yatırım

Aliağa Petkimspor, 18 yaşındaki ve 2,17 metre boyundaki Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 17:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aliağa Petkimspor'dan geleceğe yatırım
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 18 yaşındaki Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladık. 16 Yaş Altı Milli Takım forması giymiş, 2,17 metre boyundaki genç oyuncumuzun potansiyeline güveniyor, gelişim yolculuğunda yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.





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