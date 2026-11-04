Dursun Özbek: 'Batrakov'u gördünüz mü?'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sabah yazarı Levent Tüzemen, bu karşılaşmayla ilgili A Spor'da değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, maç sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözlerini de aktardı.
"BATRAKOV'U GÖRDÜNÜZ MÜ?"
Tüzemen, "Bu galibiyetin bir başka önemi neydi? Yönetimde iki istifa yaşandı, bir kriz vardı. Maçtan sonra başkan Dursun Özbek gururluydu ve mutluydu; "Nefis oynadık, Batrakov'u gördün mü?" dedi. Çünkü kimse inanmıyordu. Transferden sorumlu benim, ben alacağım demişti, gitti başka isimlere rağmen Batrakov'u aldı." sözlerini sarf etti.
SOYUNMA ODASINA İNDİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Stuttgart maçının ardından takımı tebrik etmek için soyunma odasına gitmişti.
"BATRAKOV'U GÖRDÜNÜZ MÜ?"
Tüzemen, "Bu galibiyetin bir başka önemi neydi? Yönetimde iki istifa yaşandı, bir kriz vardı. Maçtan sonra başkan Dursun Özbek gururluydu ve mutluydu; "Nefis oynadık, Batrakov'u gördün mü?" dedi. Çünkü kimse inanmıyordu. Transferden sorumlu benim, ben alacağım demişti, gitti başka isimlere rağmen Batrakov'u aldı." sözlerini sarf etti.
SOYUNMA ODASINA İNDİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Stuttgart maçının ardından takımı tebrik etmek için soyunma odasına gitmişti.