Galatasaray'da teknik heyeti sevindiren gelişme!

Galatasaray, ligde Konyaspor ve Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı maçlarda kalesini gole kapattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, ligde Konyaspor'u 4-0, Şampiyonlar Ligi'nde ise Stuttgart'ı 2-0'lık skorla geçti.
UĞURCAN ÇAKIR ÖNE ÇIKTI
Bu maçlarda kalesini gole kapatan Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır, performansıyla öne çıktı. Galatasaray'da bu maçlarda gelen galibiyetlerle birlikte gol yenmemesi de teknik heyetin yüzünü güldürdü.
AMEDSPOR VE MİLLİ ARA
Galatasaray, Stuttgart maçının ardından lige dönüşte Amedspor ile karşılaşacak ve milli araya gidecek.
UĞURCAN ÇAKIR ÖNE ÇIKTI
Bu maçlarda kalesini gole kapatan Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır, performansıyla öne çıktı. Galatasaray'da bu maçlarda gelen galibiyetlerle birlikte gol yenmemesi de teknik heyetin yüzünü güldürdü.
AMEDSPOR VE MİLLİ ARA
Galatasaray, Stuttgart maçının ardından lige dönüşte Amedspor ile karşılaşacak ve milli araya gidecek.