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Galatasaray'da teknik heyeti sevindiren gelişme!

Galatasaray, Konyaspor ve Stuttgart ile oynadığı maçlarda kalesini gole kapattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 12:07 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 12:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da teknik heyeti sevindiren gelişme!
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Galatasaray, ligde Konyaspor ve Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı maçlarda kalesini gole kapattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, ligde Konyaspor'u 4-0, Şampiyonlar Ligi'nde ise Stuttgart'ı 2-0'lık skorla geçti.

UĞURCAN ÇAKIR ÖNE ÇIKTI

Bu maçlarda kalesini gole kapatan Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır, performansıyla öne çıktı. Galatasaray'da bu maçlarda gelen galibiyetlerle birlikte gol yenmemesi de teknik heyetin yüzünü güldürdü.

AMEDSPOR VE MİLLİ ARA

Galatasaray, Stuttgart maçının ardından lige dönüşte Amedspor ile karşılaşacak ve milli araya gidecek.  



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