Dün
BİTTİ
Fenerbahçe
3
Liverpool
2
Dün
BİTTİ
AEK Athens
2
Real Madrid
3
Dün
BİTTİ
Viking
4
Sabah FK
1
Dün
BİTTİ
B. Dortmund
2
Real Betis
1
Dün
BİTTİ
FC Porto
4
SSC Napoli
1
Dün
BİTTİ
PSV Eindhoven
1
Club Brugge
2
Dün
BİTTİ
RB Leipzig
2
M.City
3
Dün
BİTTİ
Slavia Prag
1
Arsenal
2
Dün
BİTTİ
Lens
1
Como
9
Dün
BİTTİ
Rennes
0
Olympiakos
0

A Milli Hentbol Takımı'ndan kötü başlangıç

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'taki ilk maçında Avusturya'ya deplasmanda 37-30 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Kasım 2026 00:14 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 02:26
Haber: AA, Fotoğraf: THF
A Milli Hentbol Takımı'ndan kötü başlangıç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Avusturya'ya 37-30 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Graz kentindeki Raiffeisen Sportpark'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 19-15 önde tamamlandı.

İkinci devrede üstünlüğünü koruyan Avusturya, karşılaşmadan 37-30 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da İstanbul'daki THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda Norveç ile karşılaşacak.

Milliler, Avusturya, Norveç ve Gürcistan'ın yer aldığı 2. Grup'ta üçüncü ve dördüncü karşılaşmalarını Mart 2027'de, son iki maçını ise Mayıs 2027'de yapacak.

Dört takımlı grupta karşılaşmalar, çift devreli lig usulüne göre oynanacak.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.