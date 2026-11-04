Eczacıbaşı'ndan Beşiktaş'a set yok!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sonuçla Eczacıbaşı Peron İstanbul, ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Ligin gelecek haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, Göztepe Yuppo'yu konuk edecek. Beşiktaş ise Galatasaray deplasmanına çıkacak.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Selçuk Görmen, Erdal Akıncı
Beşiktaş: Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Emine Arıcı, Buket Gülübay (Simay Kurt, Artyshuk, Burcu Yönder, Abderrahim, Evans)
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel (Simge Aköz, Ishikawa, Yaprak Erkek, Ezel Balık, Rettke)
Setler: 15-25, 16-25, 16-25
Süre: 78 dakika (24, 24, 30)
Ligin gelecek haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, Göztepe Yuppo'yu konuk edecek. Beşiktaş ise Galatasaray deplasmanına çıkacak.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Selçuk Görmen, Erdal Akıncı
Beşiktaş: Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Emine Arıcı, Buket Gülübay (Simay Kurt, Artyshuk, Burcu Yönder, Abderrahim, Evans)
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel (Simge Aköz, Ishikawa, Yaprak Erkek, Ezel Balık, Rettke)
Setler: 15-25, 16-25, 16-25
Süre: 78 dakika (24, 24, 30)
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