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Eczacıbaşı'ndan Beşiktaş'a set yok!

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 21:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Eczacıbaşı'ndan Beşiktaş'a set yok!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonuçla Eczacıbaşı Peron İstanbul, ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Ligin gelecek haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, Göztepe Yuppo'yu konuk edecek. Beşiktaş ise Galatasaray deplasmanına çıkacak.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Erdal Akıncı

Beşiktaş: Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Emine Arıcı, Buket Gülübay (Simay Kurt, Artyshuk, Burcu Yönder, Abderrahim, Evans)

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel (Simge Aköz, Ishikawa, Yaprak Erkek, Ezel Balık, Rettke)

Setler: 15-25, 16-25, 16-25

Süre: 78 dakika (24, 24, 30)



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