Dirk Kuyt: 'Emre isterse ben kalmak istiyorum'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İSTANBUL'DA MUCİZE!"
Bir gazetecinin, "Bir gazeteci olsanız bu maça nasıl bir manşet atardınız?" sorusunu yanıtlayan Kuyt, "İstanbul'da mucize!" ifadelerini kullandı.
"BU KULÜP BENİM İÇİN BÜYÜK ANLAM İFADE EDİYOR"
Fenerbahçe'de görev yapmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Hollandalı teknik adam, "Bu akşam Fenerbahçe teknik sorumlusu olmak benim için büyük bir anlam ifade etti. Çünkü bu kulüp benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Başkanımıza bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum.
Liverpool da benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Orada asla pes etmemek gerektiğini öğrendim.
Ben bu oyunculara inanıyorum, harika oyuncularımız var. Takımımızda çok fazla iyi oyuncu var. Yapmamız gereken şey inancı ve tutkuyu geri getirmekti." dedi.
"MUCİZE YARATALIM DEDİM"
İstanbul'da yıllar önce oynanan Liverpool-Milan finalini hatırlatan Kuyt, "Yıllar önce İstanbul'da bir mucize olmuştu. Liverpool 3-0'dan geri dönmüştü, kimse o geri dönüşü beklemiyordu. Ben de oyuncularıma kimse inanmıyor ama ben inanıyorum, mucize yaratalım dedim. Önce oyuncuların inanması gerekiyor, o zaman dünyanın en iyi takımlarını yenebiliyorsunuz. Bugün kazanalım ve gelecekteki iyi şeylerin başlangıcı olsun dedim.
Emre'ye bol şans diliyorum. Yarın oyuncuların pozitif duygularla antrenmana gitmesi çok güzel olacak. Şimdi odak lig olacak, kendisine bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.
"HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ FENERBAHÇE"
Emre Belözoğlu ile birlikte Fenerbahçe'de çalışıp çalışmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Kuyt, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle bu tarihi ben tek başıma yazmadım. Hep birlikte yazdık. Teknik heyette olanlarla birlikte, futbolcularla birlikte tarih yazdık.
İsmail Hoca'nın gidişi kolay değildi. Kendisini çok seviyoruz. Bu kulüp için çok önemli, özveriliydi. Bu galibiyet hepimizin.
Bu kulübü çok seviyorum. Başkanımızla iyi bir ilişkim var. Her duruma hazırlıklıyım. Daha bu konuları konuşamadık. Her şeyden önemlisi Fenerbahçe, ben değilim!"
BASIN TOPLANTISI
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gücünü gösterdiğini söyledi.
"ŞANS DEĞİLDİ, SAVAŞTIK VE KAZANDIK"
18 yıl sonra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup etmesinin çok özel olduğunu belirten Hollandalı teknik adam, "18 yıl sonra ilk defa Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde, özellikle Liverpool'a karşı kazanılması çok özel. Bu galibiyeti herkes hatırlayacaktır.
Maç öncesi oyuncularıma söyledim, zor durumda da olsak mucize için bir şansımız vardı. Bu reaksiyonun kendi içimizden gelmesi gerekiyordu. Biz oyunculara inanıyoruz, onların da kendilerine inanması gerektiğini söyledik. Bunu doğru yaparsak, atmosferi yaratırsak dünyanın en iyi takımına karşı bile Kadıköy'de zorluk yaratırız.
Şans değildi, biz bu galibiyeti hak ettik. Savaştık, mücadele ettik. Avrupa'nın en iyi takımlarından birini yendik.
İhtiyacımız olan şey bu. İsmail harika oynadı ve maçın oyuncusu oldu. Bence maçın oyuncusu taraftarlardı. Bu enerjiyi bir araya getirdiğimizde, mücadele ettiğimizde, dünya üzerinde böyle atmosfere sahip çok fazla taraftar grubu yok. Benim arkadaşlarım da bunu görünce çok şaşırdılar. Birbirimize inandığımızda, bu kulüp her yerde kazanabilir, her zaman yukarı doğru ilerlemeye devam eder." ifadelerini kullandı.
"SONRAKİ MAÇ DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ"
Şampiyonlar Ligi'nde yeniden yarışın içine girdiklerini belirten Kuyt, ligde oynayacakları karşılaşmaya da dikkat çekti.
Hollandalı çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde tekrar yarışın içindeyiz. Bir şansımız var. Bugün en önemli olan şey, sezonun geri kalanına hazır olmakla alakalı. Oyuncular çok iyi reaksiyon gösterdi, iyi bir sonuç aldık. Sonraki maç daha da önemli hale geldi. Pazar günkü oynayacağımız maç çok önemli. Oyuncular, Samandıra'ya pozitif bir hisle gelecekler. Emre de işine çok güzel şekilde başlayabilir. Fenerbahçe için en önemli olan şey bu. Şampiyonlar Ligi de, Süper Lig de bizim için çok önemli. Bu anın tadını çıkaracağız ama yarın, hafta sonu için hazırlanmak gerekiyor." dedi.
"İKİ KEZ GERİYE DÜŞÜP GERİ DÖNMEK HARİKA"
Karşılaşmadaki oyun planlarına değinen Kuyt, "Oyunumuzu oynadık, Liverpool'un ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. Çok farklı ve çok kaliteli oyuncuları var. Doğru anlarda çok iyi presler yaptık, agresifçe! 1-0 geriye düşünce endişelenmemiştim ama 2 kez geriye düşüp geri dönmek harika bir his. Takımın ruhu bu. Birbirimize mücadeleye devam etme sözü vermiştik." şeklinde konuştu.
ARCHIE BROWN'A ÖVGÜ
Archie Brown'ın performansını da değerlendiren Dirk Kuyt, "Archie'nin kendini göstermesi için Şampiyonlar Ligi çok iyi bir şans. Türkiye'de ne kadar iyi bir oyuncu olduğu biliniyor. Bugün harika bir iş çıkardı. Savunması ve hücumu çok iyiydi. Performansından çok memnunum, tüm oyuncularımın performansından memnunum." ifadelerini kullandı.
"EMRE İSTERSE BEN KALMAK İSTİYORUM"
Emre Belözoğlu ile olan ilişkisi ve Fenerbahçe'deki geleceği hakkında da konuşan Kuyt, şu açıklamayı yaptı:
"Uzun süre boyunca beraber oynadık. Arkadaşlığımızı da devam ettirdik. Son aylarda çok konuşmamıştık ama iyi bir arkadaşlık varsa bunun önemi yoktur. Benim işim bu maça odaklanmaktı tamamen. Bugünkü görevime odaklanmıştım. Dün akşam kulüp, Emre'yi açıkladı. Bugün sabah Emre'yi gördüm, birbirimize sarıldık. Bana bol şans diledi. Kulüp hakkında konuştuk. Taktik konuşmadık. Bana iyi şans diledi. Yarın ve sonrasında neler olacağını göreceğiz.
Fenerbahçe'de çok mutluyum. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansı verdi. Beni burada istediği sürece, Emre de buna tamamsa ben kalmaya devam edeceğim. Buradaki önemli olan şey kişi değil, kulüp için en önemlisi. Ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum, Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe için en iyisini yapmalıyız. Başkan ne karar alırsa alsın Fenerbahçe için en iyisi olsun."
Bir gazetecinin, "Bir gazeteci olsanız bu maça nasıl bir manşet atardınız?" sorusunu yanıtlayan Kuyt, "İstanbul'da mucize!" ifadelerini kullandı.
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"BU KULÜP BENİM İÇİN BÜYÜK ANLAM İFADE EDİYOR"
Fenerbahçe'de görev yapmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Hollandalı teknik adam, "Bu akşam Fenerbahçe teknik sorumlusu olmak benim için büyük bir anlam ifade etti. Çünkü bu kulüp benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Başkanımıza bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum.
Liverpool da benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Orada asla pes etmemek gerektiğini öğrendim.
Ben bu oyunculara inanıyorum, harika oyuncularımız var. Takımımızda çok fazla iyi oyuncu var. Yapmamız gereken şey inancı ve tutkuyu geri getirmekti." dedi.
"MUCİZE YARATALIM DEDİM"
İstanbul'da yıllar önce oynanan Liverpool-Milan finalini hatırlatan Kuyt, "Yıllar önce İstanbul'da bir mucize olmuştu. Liverpool 3-0'dan geri dönmüştü, kimse o geri dönüşü beklemiyordu. Ben de oyuncularıma kimse inanmıyor ama ben inanıyorum, mucize yaratalım dedim. Önce oyuncuların inanması gerekiyor, o zaman dünyanın en iyi takımlarını yenebiliyorsunuz. Bugün kazanalım ve gelecekteki iyi şeylerin başlangıcı olsun dedim.
Emre'ye bol şans diliyorum. Yarın oyuncuların pozitif duygularla antrenmana gitmesi çok güzel olacak. Şimdi odak lig olacak, kendisine bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.
"HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ FENERBAHÇE"
Emre Belözoğlu ile birlikte Fenerbahçe'de çalışıp çalışmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Kuyt, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle bu tarihi ben tek başıma yazmadım. Hep birlikte yazdık. Teknik heyette olanlarla birlikte, futbolcularla birlikte tarih yazdık.
İsmail Hoca'nın gidişi kolay değildi. Kendisini çok seviyoruz. Bu kulüp için çok önemli, özveriliydi. Bu galibiyet hepimizin.
Bu kulübü çok seviyorum. Başkanımızla iyi bir ilişkim var. Her duruma hazırlıklıyım. Daha bu konuları konuşamadık. Her şeyden önemlisi Fenerbahçe, ben değilim!"
BASIN TOPLANTISI
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gücünü gösterdiğini söyledi.
"ŞANS DEĞİLDİ, SAVAŞTIK VE KAZANDIK"
18 yıl sonra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup etmesinin çok özel olduğunu belirten Hollandalı teknik adam, "18 yıl sonra ilk defa Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde, özellikle Liverpool'a karşı kazanılması çok özel. Bu galibiyeti herkes hatırlayacaktır.
Maç öncesi oyuncularıma söyledim, zor durumda da olsak mucize için bir şansımız vardı. Bu reaksiyonun kendi içimizden gelmesi gerekiyordu. Biz oyunculara inanıyoruz, onların da kendilerine inanması gerektiğini söyledik. Bunu doğru yaparsak, atmosferi yaratırsak dünyanın en iyi takımına karşı bile Kadıköy'de zorluk yaratırız.
Şans değildi, biz bu galibiyeti hak ettik. Savaştık, mücadele ettik. Avrupa'nın en iyi takımlarından birini yendik.
İhtiyacımız olan şey bu. İsmail harika oynadı ve maçın oyuncusu oldu. Bence maçın oyuncusu taraftarlardı. Bu enerjiyi bir araya getirdiğimizde, mücadele ettiğimizde, dünya üzerinde böyle atmosfere sahip çok fazla taraftar grubu yok. Benim arkadaşlarım da bunu görünce çok şaşırdılar. Birbirimize inandığımızda, bu kulüp her yerde kazanabilir, her zaman yukarı doğru ilerlemeye devam eder." ifadelerini kullandı.
"SONRAKİ MAÇ DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ"
Şampiyonlar Ligi'nde yeniden yarışın içine girdiklerini belirten Kuyt, ligde oynayacakları karşılaşmaya da dikkat çekti.
Hollandalı çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde tekrar yarışın içindeyiz. Bir şansımız var. Bugün en önemli olan şey, sezonun geri kalanına hazır olmakla alakalı. Oyuncular çok iyi reaksiyon gösterdi, iyi bir sonuç aldık. Sonraki maç daha da önemli hale geldi. Pazar günkü oynayacağımız maç çok önemli. Oyuncular, Samandıra'ya pozitif bir hisle gelecekler. Emre de işine çok güzel şekilde başlayabilir. Fenerbahçe için en önemli olan şey bu. Şampiyonlar Ligi de, Süper Lig de bizim için çok önemli. Bu anın tadını çıkaracağız ama yarın, hafta sonu için hazırlanmak gerekiyor." dedi.
"İKİ KEZ GERİYE DÜŞÜP GERİ DÖNMEK HARİKA"
Karşılaşmadaki oyun planlarına değinen Kuyt, "Oyunumuzu oynadık, Liverpool'un ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. Çok farklı ve çok kaliteli oyuncuları var. Doğru anlarda çok iyi presler yaptık, agresifçe! 1-0 geriye düşünce endişelenmemiştim ama 2 kez geriye düşüp geri dönmek harika bir his. Takımın ruhu bu. Birbirimize mücadeleye devam etme sözü vermiştik." şeklinde konuştu.
ARCHIE BROWN'A ÖVGÜ
Archie Brown'ın performansını da değerlendiren Dirk Kuyt, "Archie'nin kendini göstermesi için Şampiyonlar Ligi çok iyi bir şans. Türkiye'de ne kadar iyi bir oyuncu olduğu biliniyor. Bugün harika bir iş çıkardı. Savunması ve hücumu çok iyiydi. Performansından çok memnunum, tüm oyuncularımın performansından memnunum." ifadelerini kullandı.
"EMRE İSTERSE BEN KALMAK İSTİYORUM"
Emre Belözoğlu ile olan ilişkisi ve Fenerbahçe'deki geleceği hakkında da konuşan Kuyt, şu açıklamayı yaptı:
"Uzun süre boyunca beraber oynadık. Arkadaşlığımızı da devam ettirdik. Son aylarda çok konuşmamıştık ama iyi bir arkadaşlık varsa bunun önemi yoktur. Benim işim bu maça odaklanmaktı tamamen. Bugünkü görevime odaklanmıştım. Dün akşam kulüp, Emre'yi açıkladı. Bugün sabah Emre'yi gördüm, birbirimize sarıldık. Bana bol şans diledi. Kulüp hakkında konuştuk. Taktik konuşmadık. Bana iyi şans diledi. Yarın ve sonrasında neler olacağını göreceğiz.
Fenerbahçe'de çok mutluyum. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansı verdi. Beni burada istediği sürece, Emre de buna tamamsa ben kalmaya devam edeceğim. Buradaki önemli olan şey kişi değil, kulüp için en önemlisi. Ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum, Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe için en iyisini yapmalıyız. Başkan ne karar alırsa alsın Fenerbahçe için en iyisi olsun."