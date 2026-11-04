TRT 1 link, Fenerbahçe Liverpool derbisi canlı izle, FB Liverpool maçı

Fenerbahçe Liverpool maçı TRT 1 şifresiz linki!
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe ile Liverpool Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri... FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI CANLI, TIKLA AVRUPA'DA 310. MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 310. karşılaşmasında boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 309 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 420 kez havalandırdı, kalesinde 435 gol gördü. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 44. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda 44. müsabakasını oynayacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 43 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 8 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, rakip filelere 45 gol atarken kalesinde 79 gole engel olamadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7.SEZON
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü. İstanbul ekibi, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor. FENERBAHÇE'NİN ORGANİZASYONDAKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performans tablosu şöyle:
AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI
| Sezon
|
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| 1996-97
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| 3
| 6
| 2001-02
|
| 6
| -
| -
| 6
| 3
| 12
| 2004-05
|
| 6
| 3
| -
| 3
| 10
| 13
| 2005-06
|
| 6
| 1
| 1
| 4
| 7
| 14
| 2007-08
|
| 10
| 5
| 2
| 3
| 15
| 14
| 2008-09
|
| 6
| -
| 2
| 4
| 4
| 11
| 2026-27
|
| 3
| -
| 2
| 1
| 3
| 9
| Toplam
|
| 43
| 11
| 8
| 24
| 45
| 79
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı ise şöyle:
FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 104
| 50
| 31
| 23
| 148
| 107
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 48
| 19
| 15
| 14
| 70
| 54
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 43
| 11
| 8
| 24
| 45
| 79
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Konferans Ligi
| 18
| 12
| -
| 6
| 44
| 23
| TOPLAM
| 309
| 122
| 69
| 118
| 420
| 435
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. MUHTEMEL 11'LER Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi. Liverpool:
Alisson, Tsimikas, Van Dijk, Jacquet, Araujo, Nyoni, Mac Allister, Barcola, Szoboszlai, Ngumoha, Koumas. FENERBAHÇE'NİN FORM DURUMU
Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı. KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak. Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek. FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak. LIVERPOOL'DA 7 EKSİK
İngiliz temsilcisinde Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Ryan Gravenberch
ve Hugo Ekitike
sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Liverpool'da sakatlıkları bulunan futbolcuların yanı sıra listeye yazılmayan Federico Chiesa
ve Wataru Endo
da Fenerbahçe karşılaşmasında görev alamayacak. OPPONG BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak. Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor. Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.