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Freiburg'dan Trabzonspor maçı öncesi Salah uyarısı!

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaşacak Freiburg'da teknik direktör Julian Schuster, bordo-mavililere karşı dikkatli oynayacaklarını söyledi. Alman ekibinin futbolcusu Christian Günter ise Muhammed Salah'ın kalitesine ve Papara Park'taki taraftar atmosferine dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 01:14 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 02:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Freiburg'dan Trabzonspor maçı öncesi Salah uyarısı!
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UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Almanya temsilcisi Freiburg'un teknik direktörü Julian Schuster, "Trabzonspor'a karşı ileri ve geri adımlarda çok dikkatli oynayacağız." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Schuster, Papara Park'taki basın toplantısında maça öz güvenle çıkacaklarını belirterek "Maçlara baktım çok iyi oynadılar, sıfır gol yediler, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı Trabzonspor çok iyi bir takım ama biz bu takıma karşı kendimize güvenerek çıkıp ona göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

İki takımın da koşu mesafesinin yüksek olduğu, bu durumun sahaya nasıl yansıyacağı sorusuna Schuster, "Trabzonspor çok iyi takım. Trabzonspor'a karşı ileri ve geri adımlarda çok dikkatli oynayacağız. Gol şanslarını değerlendirmeye çalışacağız." yanıtını verdi.

Bireysel yeteneğe sahip isimlere karşı oynamaya alışkın olduğunu dile getiren Christian Günter ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben Bundesliga'da bu oyunculara karşı oynamaya çok çok alışkınım. Bundesliga'da bireysel oyuncular var onlara karşı da oynuyorum ama Muhammed Salah çok iyi bir oyuncu. Bunu söylemek gerekiyor, hazırlıklarda da çok çalışıyoruz. Ona göre de çalışmalarımızı yaptık. Çok sesli bir statları var. Taraftarları çok sesli. Ama bunun bizi etkilememesi lazım."



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