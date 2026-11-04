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Steve McManaman: "Fenerbahçe'nin penaltısı verilebilirdi"

Liverpool efsanesi Steve McManaman, Liverpool'un Fenerbahçe karşısındaki oyununu değerlendirirken ilk yarıda tartışma yaratan pozisyon için penaltı itirafında bulundu.

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calendar 04 Kasım 2026 22:02 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 22:05
Haber: Sporx.com dış haberler
Steve McManaman: 'Fenerbahçe'nin penaltısı verilebilirdi'
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Steve McManaman, Fenerbahçe karşısında ritmini bulmakta zorlanan Liverpool'un oyununu geliştirmesi gerektiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Liverpool'un ilk 45 dakikadaki performansında Arsenal maçının, saha koşullarının veya kadrodaki değişikliklerin etkili olabileceğini belirten McManaman, şu ifadeleri kullandı:

"TAM ANLAMIYLA OYUNA GİREMEDİLER"

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"Liverpool hızını yakalayamadı. Biraz zorlanıyorlar. Bunun Arsenal maçının etkisinden mi kaynaklandığını, yoksa bu geceki saha koşullarından mı kaynaklandığını tam olarak bilemiyorum ama tam anlamıyla oyuna giremediler. Belki de bu geceki kadro değişikliklerinden kaynaklanıyor olabilir."

"FENERBAHÇE DAHA İYİ GOL FIRSATLARI YAKALADI"

"Fena değillerdi ama Liverpool'un kendini geliştirmesi gerekiyor çünkü top hakimiyetini ne kadar elinde tutarsa tutsun, Fenerbahçe daha iyi gol fırsatları yakaladı."

"PENALTI VERİLEBİLİRDİ"

"Fenerbahçeli futbolcular direğe takıldılar, penaltı verilebilecek bir pozisyonları vardı, gol attılar, kontrataklarda tehlikeli görünüyorlardı; bu yüzden bu durumun durdurulması gerekiyor. Sahayı daraltmalı ve oyunu daha yoğun hale getirmeliler."

"BERBAT BİR GOL YEDİK"

"Fenerbahçe'nin attığı gol kendi hatamızdan kaynaklandı. Berbat bir gol. Barajdaki en büyük boşluktan şut çekilse bile, sırtını dönmüş iri ve sağlam stoperden sekip geri geldi. Böyle bir şey asla olmamalıydı; bu yüzden kötü bir gol ve işte bu yüzden ikinci yarıda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor.

Neyse ki yedek kulübesinde gerçekten yetenekli oyuncular var. Barcola, dokuz numara pozisyonunda eksik kaldı. O, kanada kaydırılmak zorunda kaldı, ama bu işe yaramadı."

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