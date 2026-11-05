Haaland, Manchester City'i hayata döndürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Leipzig ile Manchester City karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan ve İtalyan hakem Marco Guida'nın yönettiği mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Manchester City'nin gollerini 37. dakikada kendi kalesine Castello Lukeba, 58. dakikada Enzo Fernandez ve 78. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Leipzig'in golleri ise 49. dakikada Ridle Baku ve 61. dakikada Antonio Nusa'dan geldi.
İLK YARIDA LUKЕBA'NIN ŞANSSIZLIĞI
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da fırsatlar yakaladı. City'de Rayan Cherki'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş az farkla dışarı giderken Leipzig'de Antonio Nusa'nın şutunu Gianluigi Donnarumma kurtardı.
37. dakikada Manchester City atağında topu uzaklaştırmak isteyen Lukeba, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. İngiliz temsilcisi, soyunma odasına bu golle 1-0 üstün girdi.
İKİNCİ YARIDA GOL DÜELLOSU
Leipzig, ikinci yarıya etkili başladı. Baumgartner'in şutunda Donnarumma gole izin vermese de 49. dakikada Baku, dar açıdan yaptığı vuruşla skoru eşitledi.
Manchester City, 58. dakikada yeniden öne geçti. Iliman Ndiaye'nin ortasına yükselen Enzo Fernandez, kafa vuruşuyla ağları buldu.
Ev sahibinin yanıtı üç dakika sonra geldi. Christopher Nkunku'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Nusa, düzgün bir vuruşla skoru 2-2 yaptı.
SON SÖZ HAALAND'DAN
Leipzig'de Tidiam Gomis'in tehlikeli şutunu savunma çizgi üzerinde engelledi. Manchester City'de ise Cherki'nin vuruşunda kaleci Maarten Vandevoordt başarılıydı.
78. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Elliot Anderson'ın pasını değerlendiren Haaland, yakın mesafeden topu ağlara göndererek takımını üçüncü kez öne taşıdı.
DİREKLER VE OFSAYT KARARI
Son bölümde Leipzig'de David Raum'un serbest vuruşu, Manchester City'de ise Cherki'nin şutu üst direkten döndü. Brajan Gruda'nın ağlara gönderdiği top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.
Haaland'ın bir başka fırsatında Vandevoordt gole izin vermedi ve Manchester City sahadan 3-2 galip ayrıldı.
CITY 9 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan Manchester City, 9 puanla yedinci sıraya yerleşti. Dördüncü maçında üçüncü yenilgisini yaşayan Leipzig ise 3 puanla 30. sırada kaldı.
SIRADAKİ RAKİPLER NAPOLI VE LENS
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester City, 24 Kasım'da Napoli'yi ağırlayacak. Leipzig de aynı gün sahasında Lens ile karşılaşacak.
Leipzig'in golleri ise 49. dakikada Ridle Baku ve 61. dakikada Antonio Nusa'dan geldi.
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İLK YARIDA LUKЕBA'NIN ŞANSSIZLIĞI
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da fırsatlar yakaladı. City'de Rayan Cherki'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş az farkla dışarı giderken Leipzig'de Antonio Nusa'nın şutunu Gianluigi Donnarumma kurtardı.
37. dakikada Manchester City atağında topu uzaklaştırmak isteyen Lukeba, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. İngiliz temsilcisi, soyunma odasına bu golle 1-0 üstün girdi.
İKİNCİ YARIDA GOL DÜELLOSU
Leipzig, ikinci yarıya etkili başladı. Baumgartner'in şutunda Donnarumma gole izin vermese de 49. dakikada Baku, dar açıdan yaptığı vuruşla skoru eşitledi.
Manchester City, 58. dakikada yeniden öne geçti. Iliman Ndiaye'nin ortasına yükselen Enzo Fernandez, kafa vuruşuyla ağları buldu.
Ev sahibinin yanıtı üç dakika sonra geldi. Christopher Nkunku'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Nusa, düzgün bir vuruşla skoru 2-2 yaptı.
SON SÖZ HAALAND'DAN
Leipzig'de Tidiam Gomis'in tehlikeli şutunu savunma çizgi üzerinde engelledi. Manchester City'de ise Cherki'nin vuruşunda kaleci Maarten Vandevoordt başarılıydı.
78. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Elliot Anderson'ın pasını değerlendiren Haaland, yakın mesafeden topu ağlara göndererek takımını üçüncü kez öne taşıdı.
DİREKLER VE OFSAYT KARARI
Son bölümde Leipzig'de David Raum'un serbest vuruşu, Manchester City'de ise Cherki'nin şutu üst direkten döndü. Brajan Gruda'nın ağlara gönderdiği top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.
Haaland'ın bir başka fırsatında Vandevoordt gole izin vermedi ve Manchester City sahadan 3-2 galip ayrıldı.
CITY 9 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan Manchester City, 9 puanla yedinci sıraya yerleşti. Dördüncü maçında üçüncü yenilgisini yaşayan Leipzig ise 3 puanla 30. sırada kaldı.
SIRADAKİ RAKİPLER NAPOLI VE LENS
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester City, 24 Kasım'da Napoli'yi ağırlayacak. Leipzig de aynı gün sahasında Lens ile karşılaşacak.