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Galatasaray, İtalya'da farklı kazandı!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Beretta Famila Schio'yu 68-51 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Kamiah Smalls, 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 23:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray, İtalya'da farklı kazandı!
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 68-51 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Palaromare'de oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-13 önde geçen sarı-kırmızılılar, devre arasına da 41-22 üstün girdi.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Çağdaş Faktoring, final periyoduna 48-35 önde girdiği mücadeleyi 68-51 kazandı.

Konuk ekipte Kamiah Smalls, 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. İtalya temsilcisinde Costanza Verona ve Mariam Coulibaly 11'er sayı üretti.

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, ikinci galibiyetini aldı. Beretta Famila Schio ise ilk yenilgisini yaşadı.



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