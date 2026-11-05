Vedat Muriqi: 'Emre Hoca en doğru seçim'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyet golünü kaydeden Vedat Muriqi, bu sonucun kendileri için dönüm noktası olacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Muriqi, yeni teknik direktörleri Emre Belözoğlu ile çok başarılı olacaklarına inandığını belirtti.
Değerli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Muriqi, "Bugün hak ettik. Bugün hissiyatım bu maçın bizim adımıza çok iyi geçeceğiydi. Çok iyi mücadele ettik. Zorlu bir süreçten geçiyoruz takım olarak. Bu galibiyet inşallah bizim için dönüm noktası olur ve sezon sonunda şampiyon olduktan sonra bunu inşallah hep birlikte güzel bir şekilde anarız, hatırlarız." diye konuştu.
Taraftarların kendilerine inanılmaz destek verdiğini belirten Muriqi, şöyle devam etti:
"Taraftarlar her zaman inanılmaz ama bugün ayrı bir inanılmazdı. Hava da yağmurlu ama yine tıklım tıklımdı. Gelen herkese gerçekten kendi adıma, takım arkadaşlarım adına canlı yayında teşekkür ederim. Bugün müthişti. Biz de sahada onların uzun zamandır görmek istediği Fenerbahçe'yi gösterdiğimizi düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe'yi saha dışında, saha içinde ancak bu şekilde ayağa kaldırabiliriz."
Kulübün teknik direktör tercihine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Muriqi, "Emre Hoca kulübün bir efsanesi. Ben 6-7 sene önce buradayken onun hocalık dönemini bilen biri olarak kullandığı metodun farkı, analiz, iletişim ayarı, kapasitesi olsun, gerçekten çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Futbolculuğuna zaten laf yok. Emre Hoca ile çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte bence olması gereken en güzel seçim Emre Hoca oldu. İnşallah hep birlikte Emre Hoca'nın önderliğinde saha içindeki harika oyunumuzla, mücadelemizle inşallah şampiyonluğa ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.
Galibiyet golüne ilişkin duygusunu da açıklayan Muriqi, sözlerini şöyle tamamladı:
"18 sene önce ben çocukken Chelsea'yi 2-1 yendiğimiz maçı çok iyi hatırlıyorum. Ben Kosova'da arkadaşlarımla birlikte izlemiştim. O zaman profesyonel değildim. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet golünü attığım için çok mutluyum, gururluyum. Fenerbahçe'de baskı olması normal. Sadece bazen acımasız eleştiriler olduğunu düşünüyorum ama futbolda herkes eleştiri yapma özgürlüğüne sahip. Saygımız sonsuz. Kadromuzun çok kaliteli kadro olduğunu görüyoruz. Bugün mücadele ettiğimiz gibi bunu sezon sonuna da yayarsak bu şekilde bizim için çok iyi olacağını düşünüyorum."
Değerli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Muriqi, "Bugün hak ettik. Bugün hissiyatım bu maçın bizim adımıza çok iyi geçeceğiydi. Çok iyi mücadele ettik. Zorlu bir süreçten geçiyoruz takım olarak. Bu galibiyet inşallah bizim için dönüm noktası olur ve sezon sonunda şampiyon olduktan sonra bunu inşallah hep birlikte güzel bir şekilde anarız, hatırlarız." diye konuştu.
Taraftarların kendilerine inanılmaz destek verdiğini belirten Muriqi, şöyle devam etti:
"Taraftarlar her zaman inanılmaz ama bugün ayrı bir inanılmazdı. Hava da yağmurlu ama yine tıklım tıklımdı. Gelen herkese gerçekten kendi adıma, takım arkadaşlarım adına canlı yayında teşekkür ederim. Bugün müthişti. Biz de sahada onların uzun zamandır görmek istediği Fenerbahçe'yi gösterdiğimizi düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe'yi saha dışında, saha içinde ancak bu şekilde ayağa kaldırabiliriz."
Kulübün teknik direktör tercihine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Muriqi, "Emre Hoca kulübün bir efsanesi. Ben 6-7 sene önce buradayken onun hocalık dönemini bilen biri olarak kullandığı metodun farkı, analiz, iletişim ayarı, kapasitesi olsun, gerçekten çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Futbolculuğuna zaten laf yok. Emre Hoca ile çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte bence olması gereken en güzel seçim Emre Hoca oldu. İnşallah hep birlikte Emre Hoca'nın önderliğinde saha içindeki harika oyunumuzla, mücadelemizle inşallah şampiyonluğa ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.
Galibiyet golüne ilişkin duygusunu da açıklayan Muriqi, sözlerini şöyle tamamladı:
"18 sene önce ben çocukken Chelsea'yi 2-1 yendiğimiz maçı çok iyi hatırlıyorum. Ben Kosova'da arkadaşlarımla birlikte izlemiştim. O zaman profesyonel değildim. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet golünü attığım için çok mutluyum, gururluyum. Fenerbahçe'de baskı olması normal. Sadece bazen acımasız eleştiriler olduğunu düşünüyorum ama futbolda herkes eleştiri yapma özgürlüğüne sahip. Saygımız sonsuz. Kadromuzun çok kaliteli kadro olduğunu görüyoruz. Bugün mücadele ettiğimiz gibi bunu sezon sonuna da yayarsak bu şekilde bizim için çok iyi olacağını düşünüyorum."