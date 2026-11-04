Bugün
20:45
Fenerbahçe
Liverpool
Bugün
20:45
AEK Athens
Real Madrid
Bugün
23:00
Viking
Sabah FK
Bugün
23:00
B. Dortmund
Real Betis
Bugün
23:00
FC Porto
SSC Napoli
Bugün
23:00
PSV Eindhoven
Club Brugge
Bugün
23:00
RB Leipzig
M.City
Bugün
23:00
Slavia Prag
Arsenal
Bugün
23:00
Lens
Como
Bugün
18:30
Rennes
Olympiakos

Arda Güler'den Emre Belözoğlu'na mesaj

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu için, "Yolunuz açık olsun hocam." paylaşımında bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 16:50 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 16:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Güler'den Emre Belözoğlu'na mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na mesaj gönderdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin başına ikinci kez geçen Emre Belözoğlu için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Arda Güler, paylaşımında, "Yolunuz açık olsun hocam." ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

Real Madrid'de bu sezon 13 maçta süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

ARDA GÜLER'İN PAYLAŞIMINDA KULLANDIĞI FOTOĞRAF






> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.