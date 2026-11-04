Arda Güler'den Emre Belözoğlu'na mesaj

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na mesaj gönderdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin başına ikinci kez geçen Emre Belözoğlu için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Arda Güler, paylaşımında, "Yolunuz açık olsun hocam." ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.
Real Madrid'de bu sezon 13 maçta süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
ARDA GÜLER'İN PAYLAŞIMINDA KULLANDIĞI FOTOĞRAF
Arda Güler, paylaşımında, "Yolunuz açık olsun hocam." ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.
Real Madrid'de bu sezon 13 maçta süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
ARDA GÜLER'İN PAYLAŞIMINDA KULLANDIĞI FOTOĞRAF
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