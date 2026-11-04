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Demirovic, Galatasaray'ı doğruladı!

Stuttgart'ın golcü oyuncusu Ermedin Demirovic, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirterek karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi. Demirovic, yaz aylarında Galatasaray ile temasları olduğunu da doğruladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 10:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Demirovic, Galatasaray'ı doğruladı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Stuttgart'ta Ermedin Demirovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine geldiği iddialarıyla adı sarı-kırmızılı takımla anılan Bosna Hersekli futbolcu, Stuttgart'ın mağlubiyetinden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

"BUGÜN ŞANS BİZDEN YANA DEĞİLDİ"

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Karşılaşmada iyi bir performans sergilediklerini ancak fırsatları değerlendiremediklerini belirten Demirovic, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şans bizden yana değildi. Genel olarak iyi bir performans sergiledik ama böyle maçlardan puanla ayrılmak için gol önünde soğukkanlı olmak gerekiyor. Birkaç iyi pozisyon yakalamamıza rağmen bunları değerlendiremedik. Maçı kazanmak istiyorduk. Bugün bunu başaramadık ama yolumuza devam edeceğiz."


GALATASARAY'I DOĞRULADI

Demirovic, yaz transfer dönemindeki Galatasaray haberlerini de doğruladı.

Maç sonu konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Bunu burada kendimi göstermek için bir fırsat olarak görmedim. Stuttgart için iyi bir maç çıkarmak istedim, maçı kazanmak istedim. Bir gol atmak ve takıma bu şekilde yardımcı olmayı çok isterdim. Kendimi burada göstermek, tanıtmak gibi bir şeyi hiç düşünmedim. Elbette Galatasaray ile temaslar oldu ve Galatasaray'a büyük saygı duyuyorum ancak yine de bu maçı kazanmak istiyordum." diye konuştu.

Atmosfere de değinen Demirovic, "Genel olarak çok özel bir maçtı. Türkiye'de ilk kez oynadım ve atmosfer gerçekten daha önce yaşamadığım bir şeydi. O tür bir gürültü, o tür bir destek.... Yine de bu bizim kazanmak istediğimiz bir Şampiyonlar Ligi maçıydı. Ne yazık ki işler yolunda gitmedi ama yolumuza devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

 

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