Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG rekor kırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Villarreal'i 6-0 mağlup ederek Avrupa'da tarihi bir gece yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın da rakipleri arasında yer alan Fransız ekibi, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren ortaya koyduğu hücum performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
8 DAKİKADA 4 GOLLE TARİHE GEÇTİ!
Villarreal deplasmanına fırtına gibi başlayan PSG, henüz 17. dakika dolmadan rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
Fransız temsilcisinin gollerini 9. dakikada Joao Neves, 12. dakikada Desire Doue, 13. dakikada Senny Mayulu ve 17. dakikada Fabian Ruiz kaydetti.
PSG, böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde 8 dakikalık bir zaman diliminde 4 gol atan ilk takım olmayı başardı.
REAL MADRID'İN REKORUNU KIRDI!
Luis Enrique'nin öğrencileri, karşılaşmanın ilk 16 dakika 2 saniyesinde 4 gole ulaşarak bir başka tarihi rekorun da sahibi oldu.
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en hızlı 4 gol atan takım unvanını ele geçiren PSG, Real Madrid'in 2011 yılında Dinamo Zagreb karşısında ilk 20 dakikada 4 gol atarak kırdığı rekoru geride bıraktı.
İLK 4 MAÇTA TAM 20 GOL!
Şampiyonlar Ligi'nde hücum gücüyle dikkat çeken Paris Saint-Germain, Villarreal karşısındaki 6 gollü galibiyetinin ardından bu sezon çıktığı ilk 4 karşılaşmada toplam 20 gole ulaştı.
Fransız devi, böylece kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü 4 maçlık başlangıcını gerçekleştirdi.
EKSİKLERE RAĞMEN FARKLI GALİBİYET
PSG, Ousmane Dembele, Marquinhos, Nuno Mendes ve Khvicha Kvaratskhelia gibi önemli isimlerinden yoksun çıktığı Villarreal deplasmanında adeta gol şov yaptı.
İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan Paris ekibi, Fabian Ruiz'in 50. dakikadaki ikinci golü ve 17 yaşındaki David Boly'nin 78. dakikadaki golüyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Luis Enrique'nin takımı, Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı ve zirvedeki yerini korudu.
8 DAKİKADA 4 GOLLE TARİHE GEÇTİ!
Villarreal deplasmanına fırtına gibi başlayan PSG, henüz 17. dakika dolmadan rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
Fransız temsilcisinin gollerini 9. dakikada Joao Neves, 12. dakikada Desire Doue, 13. dakikada Senny Mayulu ve 17. dakikada Fabian Ruiz kaydetti.
PSG, böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde 8 dakikalık bir zaman diliminde 4 gol atan ilk takım olmayı başardı.
REAL MADRID'İN REKORUNU KIRDI!
Luis Enrique'nin öğrencileri, karşılaşmanın ilk 16 dakika 2 saniyesinde 4 gole ulaşarak bir başka tarihi rekorun da sahibi oldu.
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en hızlı 4 gol atan takım unvanını ele geçiren PSG, Real Madrid'in 2011 yılında Dinamo Zagreb karşısında ilk 20 dakikada 4 gol atarak kırdığı rekoru geride bıraktı.
İLK 4 MAÇTA TAM 20 GOL!
Şampiyonlar Ligi'nde hücum gücüyle dikkat çeken Paris Saint-Germain, Villarreal karşısındaki 6 gollü galibiyetinin ardından bu sezon çıktığı ilk 4 karşılaşmada toplam 20 gole ulaştı.
Fransız devi, böylece kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü 4 maçlık başlangıcını gerçekleştirdi.
EKSİKLERE RAĞMEN FARKLI GALİBİYET
PSG, Ousmane Dembele, Marquinhos, Nuno Mendes ve Khvicha Kvaratskhelia gibi önemli isimlerinden yoksun çıktığı Villarreal deplasmanında adeta gol şov yaptı.
İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan Paris ekibi, Fabian Ruiz'in 50. dakikadaki ikinci golü ve 17 yaşındaki David Boly'nin 78. dakikadaki golüyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Luis Enrique'nin takımı, Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı ve zirvedeki yerini korudu.