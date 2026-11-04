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8 gollü maçta Fenerbahçe U19, Liverpool U19'a direnemedi!

UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe U19, sahasında Liverpool U19'a 5-3 mağlup oldu.

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calendar 04 Kasım 2026 15:59 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 16:03
Fotoğraf: Fenerbahce.org
8 gollü maçta Fenerbahçe U19, Liverpool U19'a direnemedi!
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UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe U19 ile Liverpool U19 karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan mücadelede İngiliz ekibi, sarı-lacivertlileri 5-3 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA 6 GOL

Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool U19, 3. dakikada Will Wright'ın golüyle öne geçti. Aynı oyuncu 13. dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkardı.

Fenerbahçe U19, 18. dakikada Emin Eren Sayar ile farkı bire indirse de Liverpool, 20. dakikada Junior Sonni-Lambie ve 28. dakikada Finn Inglethorpe'un golleriyle skoru 4-1'e getirdi.

Sarı-lacivertliler, 29. dakikada Emin Eren Sayar'ın golüyle yeniden umutlandı ve ilk yarı 4-2 sona erdi.

FENERBAHÇE'NİN ÇABASI YETMEDİ

İkinci yarıda da gol düellosu devam etti. Fenerbahçe U19, 68. dakikada Baran Yolaçan'ın golüyle farkı bire indirdi. Ancak Liverpool U19, 69. dakikada Will Wright'ın golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Fenerbahçe U19'da Ali Demirbilek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool U19, Pendik Stadı'nda Fenerbahçe U19'u 5-3 mağlup etti.



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