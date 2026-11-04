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Gaziantep FK'de seçim kararı iptal edildi!

Gaziantep FK, 21 Ekim'de alınan olağanüstü seçimli genel kurul kararının iptal edildiğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 18:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK'de seçim kararı iptal edildi!
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Gaziantep FK'de olağanüstü seçimli genel kurul kararı iptal edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, 21 Ekim'de alınan olağanüstü seçimli genel kurulu kararının yönetim kurulu tarafından iptal edildiği belirtildi.

Başkan Memik Yılmaz ile yönetim kurulunun görevlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili detaylı bilgilendirmenin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.



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