UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Celtic'te Liam Scales, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İskoç ekibinin bu sezon istediği performansı sergileyemediğini belirten İrlandalı futbolcu, takımın yeniden çıkış yakalamak için çalıştığını söyledi.
"SORUMLULUK ALMAMIZ GEREKİYOR!"
Beşiktaş karşılaşması öncesinde takımın durumunu değerlendiren Liam Scales, şu ifadeleri kullandı:
"Yarın dayanıklılık göstermemiz ve hepimizin hazır olması gereken bir gün. İki yıl sonunda geldiğimiz noktanın farkındayız. Çabalıyoruz. Umuyoruz ki hak ettiğimiz yerde oluruz. Celtic'in ne kadar büyük olduğunun herkes farkında. Ancak 10 oyuncunuzu kaybettiğinizde ne kadar zor durumda olduğunuzun farkında olmalısınız. Şu ana kadarki performansımız ve oyun için sorumluluk almamız gerekiyor."
"TARAFTARIN HAYAL KIRIKLIĞININ FARKINDAYIZ!"
Celtic taraftarlarının yaşanan sonuçlardan memnun olmadığını bildiklerini belirten Scales, iç sahada galibiyet serisi yakalamak istediklerini dile getirdi.
"Taraftarın hayal kırıklığının farkındayız. 4 gün içinde evimizde, sahamızda kazandığımız 2 galibiyet mükemmel olurdu. Bir seri yakalamak istiyoruz."
"ÖNEMLİ OLAN İSTİKRARI YAKALAMAK!"
Takımın yeniden başarılı sonuçlar elde edebilmesi için istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade eden İrlandalı futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bazı oyuncular ve takımlar iyi ve kötü zamanlar geçirirler. Burada önemli olan istikrarı yakalamak ve o şekilde çalışmaktır. Bazen zor zamanlardan geçersiniz. Kendinize inanırsanız ve eksiklerinizi düzelterek ilerlerseniz işler lehinize dönebilir."
"SORUMLULUK ALMAMIZ GEREKİYOR!"
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Beşiktaş karşılaşması öncesinde takımın durumunu değerlendiren Liam Scales, şu ifadeleri kullandı:
"Yarın dayanıklılık göstermemiz ve hepimizin hazır olması gereken bir gün. İki yıl sonunda geldiğimiz noktanın farkındayız. Çabalıyoruz. Umuyoruz ki hak ettiğimiz yerde oluruz. Celtic'in ne kadar büyük olduğunun herkes farkında. Ancak 10 oyuncunuzu kaybettiğinizde ne kadar zor durumda olduğunuzun farkında olmalısınız. Şu ana kadarki performansımız ve oyun için sorumluluk almamız gerekiyor."
"TARAFTARIN HAYAL KIRIKLIĞININ FARKINDAYIZ!"
Celtic taraftarlarının yaşanan sonuçlardan memnun olmadığını bildiklerini belirten Scales, iç sahada galibiyet serisi yakalamak istediklerini dile getirdi.
"Taraftarın hayal kırıklığının farkındayız. 4 gün içinde evimizde, sahamızda kazandığımız 2 galibiyet mükemmel olurdu. Bir seri yakalamak istiyoruz."
"ÖNEMLİ OLAN İSTİKRARI YAKALAMAK!"
Takımın yeniden başarılı sonuçlar elde edebilmesi için istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade eden İrlandalı futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bazı oyuncular ve takımlar iyi ve kötü zamanlar geçirirler. Burada önemli olan istikrarı yakalamak ve o şekilde çalışmaktır. Bazen zor zamanlardan geçersiniz. Kendinize inanırsanız ve eksiklerinizi düzelterek ilerlerseniz işler lehinize dönebilir."