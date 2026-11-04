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Liverpool'un İstanbul kabusu! 7 maçta galibiyet yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool'un İstanbul'daki galibiyet hasreti devam etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 22:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Liverpool'un İstanbul kabusu! 7 maçta galibiyet yok
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool, İstanbul'da Türk takımlarına karşı galibiyet alamama serisini sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz temsilcisi, bugüne kadar İstanbul'da Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı 7 resmi karşılaşmada da kazanamadı.

LIVERPOOL, İSTANBUL'DA 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR!

Liverpool, Türk takımlarına karşı İstanbul'da çıktığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

İngiliz ekibi, bu süreçte Galatasaray ile oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünden mağlubiyetle, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş'a karşı İstanbul'da çıktığı 2 maçı da kaybeden Liverpool, Fenerbahçe karşısında da galibiyet elde edemedi.

LIVERPOOL'UN İSTANBUL'DAKİ MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray 1-1 Liverpool

Galatasaray 3-2 Liverpool

Beşiktaş 2-1 Liverpool

Beşiktaş 1-0 Liverpool (Penaltılar: 5-4)

Galatasaray 1-0 Liverpool

Galatasaray 1-0 Liverpool

Fenerbahçe 3-2 Liverpool

SON MAĞLUBİYET FENERBAHÇE KARŞISINDA!

Liverpool, İstanbul'daki son sınavında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk oldu.

İngiliz temsilcisi, sarı-lacivertlilere 3-2 mağlup olarak İstanbul'da Türk takımlarına karşı oynadığı 7. maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.



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