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İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildi

İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkmadığı Karabük İdmanyurdu maçı nedeniyle hükmen mağlup sayılarak organizasyondan ihraç edildi ve gelecek sezon kupaya katılmama cezası aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 19:23
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildi
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Nesine 2. Lig ekiplerinden Ekinciler İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından men edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İskenderunspor'un kupanın 3. eleme turu müsabakasında belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 10/1. maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, organizasyondan ihraç edilmesine ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer almamasına karar verdi.

Hatay ekibi, Karabük İdmanyurdu mücadelesinde sahada yer almamıştı.

Kurul, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a ise 140 bin lira para cezası uyguladı.



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